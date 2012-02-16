2400 شرکت دانش بنیان در کشور وجود دارد/ فعالیت 160 مرکز رشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر متکان بعد از ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاح پارک علم و فناوری استان لرستان اظهار داشت: برای توسعه آموزش عالی در استان لرستان وظایفی را وزارت علوم و وظایفی را مسئولان استان به عهده دارند.

وی افزود: در این راستا وزارت علوم تلاش می کند وظیفه خود را به خوبی انجام دهد و در مقابل انتظار دارد که مسئولان استانی نیز در این زمینه حمایتهای جدی داشته باشند.

معاون اداری مالی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: در این راستا در طول یک سال گذشته مجوز چهار مرکز جدید آموزش عالی در استان لرستان صادر شده است و در صورتی که این مراکز از سوی مسئولان استانی حمایت شوند تبدیل به مجتمعهای دانشگاهی خواهند شد.

متکان همچنین از رشد بودجه دانشگاه لرستان در سال 91 خبر داد و بیان داشت: دانشگاه لرستان جزء پیشتازان در رشد بودجه سال آینده است.

وی از رشد 74 درصدی بودجه جاری دانشگاه در لایحه بودجه سال آینده خبر داد و بیان داشت: همچنین اعتبارات عمرانی این دانشگاه 114درصد رشد داشته است.

معاون اداری مالی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از در نظر گرفتن اعتبار برای پارک علم و فناوری لرستان در لایحه بودجه خبر داد و گفت: اعتبارات این پارک با بیش از 115درصد رشد در لایحه منظور شده است.

متکان با اشاره به وجود 30 پارک علم و فناوری در کشور یادآور شد: 70 درصد این پارکها در دو سال گذشته ایجاد شده است.

وی ادامه داد: همچنین هم اکنون 160 مرکز رشد و دو هزار و 400 شرکت دانش بنیان در کشور مشغول فعالیت هستند.