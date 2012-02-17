برگزاری نمایشگاه ملی "ما توانسته ایم" یکی از اولویت فارس در سال آینده است

به گزارش خبرنگارمهر، حسین صادق عابدین عصر پنج شنبه در حاشیه دیدار مردمی استاندار و مدیران استان فارس در پاسخ به سئوال خبرنگارمهر در خصوص اولویت های فعالیت در سال آینده، گفت: طی چند روز آینده برای اولین بار در استان فارس نمایشگاه "ما توانسته ایم" به صورت استانی برگزار خواهد شد و امیدوارم سال آینده این نمایشگاه را به صورت ملی برگزار کنیم.

وی افزود: رسیدگی به باقی مانده مصوبات سفر های هیئت دولت و مقام معظم رهبری به فارس، الکترونیکی کردن دستگاه ها و سازمانهای دولتی و افزایش خدمات رسانی به مردم از طریق دفاتر پیشخوان دولت از اولویت های سال آینده در استان فارس است.

استاندار فارس تصریح کرد: با توجه به موقعیت مناسب استان در بخش کشاورزی، سال آینده باید توسعه و افزایش صنایع وابسته به این بخش را مد نظر قرار داد.

صادق عابدین ادامه داد: اولویت های استان فارس برای فعالیت طی شش ماه اول سال آینده مشخص است و امیدواریم مدیران استان جهت انجام موفق این اولویت ها همکاری لازم را داشته باشند.

اشتغال و تسهیلات از مهمترین درخواست های مردم فارس است

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص مشکلات مطرح شده از جانب مردم در این دیدار، گفت: مشکلات مسکن مهر، اشتغال، تسهیلات بانکی، کمیته امداد، مباحث شهری و... از جمله مشکلاتی بود که مردم شیراز آنها را مطرح کردند.

استاندار فارس تاکید کرد: تعاملات مناسبی میان دستگاه های مختلف استان وجود دارد و از طرفی برگزاری چنین جلساتی موجب افزایش تعاملات و رفع سریع مشکلات مردم می شود.