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۲۸ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۴۱

صادق عابدین در پاسخ به مهر:

برگزاری نمایشگاه ملی "ما توانسته ایم" یکی از اولویت فارس در سال آینده است

برگزاری نمایشگاه ملی "ما توانسته ایم" یکی از اولویت فارس در سال آینده است

شیراز – خبرگزاری مهر: استاندار فارس برگزاری نمایشگاه "ما توانسته ایم" را به صورت ملی به عنوان یکی از مهمترین اولویت های این استان در سال آینده اعلام کرد.

به گزارش خبرنگارمهر، حسین صادق عابدین عصر پنج شنبه در حاشیه دیدار مردمی استاندار و مدیران استان فارس در پاسخ به سئوال خبرنگارمهر در خصوص اولویت های فعالیت در سال آینده، گفت: طی چند روز آینده برای اولین بار در استان فارس نمایشگاه "ما توانسته ایم" به صورت استانی برگزار خواهد شد و امیدوارم سال آینده این نمایشگاه را به صورت ملی برگزار کنیم.

 وی افزود: رسیدگی به باقی مانده مصوبات سفر های هیئت دولت و مقام معظم رهبری به فارس، الکترونیکی کردن دستگاه ها و سازمانهای دولتی و افزایش خدمات رسانی به مردم از طریق دفاتر پیشخوان دولت از اولویت های سال آینده در استان فارس است.

استاندار فارس تصریح کرد: با توجه به موقعیت مناسب استان در بخش کشاورزی، سال آینده باید توسعه و افزایش صنایع وابسته به این بخش را مد نظر قرار داد.

صادق عابدین ادامه داد: اولویت های استان فارس برای فعالیت طی شش ماه اول سال آینده مشخص است و امیدواریم مدیران استان جهت انجام موفق این اولویت ها همکاری لازم را داشته باشند.

اشتغال و تسهیلات از مهمترین درخواست های مردم فارس است

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص مشکلات مطرح شده از جانب مردم در این دیدار، گفت: مشکلات مسکن مهر، اشتغال، تسهیلات بانکی، کمیته امداد، مباحث شهری و... از جمله مشکلاتی بود که مردم شیراز آنها را مطرح کردند.

استاندار فارس تاکید کرد: تعاملات مناسبی میان دستگاه های مختلف استان وجود دارد و از طرفی برگزاری چنین جلساتی موجب افزایش تعاملات و رفع سریع مشکلات مردم می شود.

کد مطلب 1535978

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