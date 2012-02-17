به گزارش خبرگزاری مهر، علیرغم تحریم‌های صورت گرفته در بازار ایران، هفته جاری یک مدل جدید خودرو در کشور رونمایی می‌شود که موتور آن، متعلق به کمپانی بزرگ خودروسازی میتسوبیشی است.

این خودرو از آخرین تکنولوژی روز دنیا برخوردار است و با دو مدل سدان و هاچبک، به بازار خودرو ایران معرفی می‌شود. کمپانی JAC ، خودرو مذکور را که مجهز به موتور 1299سی‌سی تحت لیسانس شرکت میتسوبیشی است، با ظاهری لوکس و امکاناتی که عمدتا در خوردوهای لوکس و گران قیمت یافت می‌شود، به بازار عرضه می نماید.

این خودرو که در کلاس A قرار دارد، با سیستم ترمز ضد قفل ABS و مجهز به سامانه کنترلEBD سیستم هماهنگ کننده نیروی ترمز، است که این سامانه نرم افزاری در حافظه ABS است و کنترل مجزای چرخها را در هنگام قفل کردن بر عهده دارد.



