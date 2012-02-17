درخشش بانوان طلبه در دومین جشنواره علامه حلی استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین جشنواره علامه حلی استان تهران ، طلاب خواهر از میان 38 عنوان برتر، 21 عنوان را به خود اختصاص دادند.



در این جشنواره الهام نصرتی از مدرسه علمیه الغدیر با اثر عوامل موثر بر شکل‌گیری وضعیت اجتماعی و فردی سکولار از دیدگاه آیات و محبوبه سادات مقدسی از مدرسه علمیه حضرت فاطمه الزهرا(س) پونک با اثر رجعت و تناسخ به عنوان نفرات اول معرفی شدند.



در جشنواره علامه حلی استان تهران همچنین فائزه گلستانی از مدرسه علمیه الغدیر با ثر نقش ولایی انسان کامل از منظر دین و عرفان، زینب نغمه از مدرسه علمیه حضرت خدیجه(س) با اثر تحلیلی بر غزوه احد و عبرت‌های آن، حمیده‌سادات کمیزی از مدرسه علمیه کوثر با اثر بررسی و مقایسه توحید ذاتی در قرآن و عهدین، زهرا یوسفی مصری از مدرسه علمیه مشکوه با اثر راهکارهای قرآن و روانشناسی امروز برای مشکلات روانی، هاجر یارمحمدی از مدرسه علمیه امام خمینی(ره) رباط کریم با اثر عدالت اجتماعی از منظر علی ابن ابیطالب(ع)،‌ رقیه حسین‌زاده از مدرسه علمیه حضرت عبدالعظیم(ع) با اثر بهائیت و عملکرد سیاسی آن در رابطه با استعمار، طیبه سترگ از مدرسه علمیه الزهرا(س) ری با اثر مبانی فقهی قاعده اهم و مهم و زهرا فیروزآبادی از مدرسه علمیه حضرت عبدالعظیم ری با اثر نقد آثار مستشرقان در برخورد پیامبر(ص) با یهود مدینه عناوین دوم را به خود اختصاص دادند.



در این جشنواره مرضیه محمدی وحید از مدرسه علمیه الغدیر با اثر چیستی تقوا و آثار آن در منظومه فکری امام علی علیه السلام، فاطمه محب حیدری از مدرسه علمیه فاطمیه(س) پیشوا با اثر بررسی دعا در دین اسلام و یهود، زهره قاسمی از مدرسه علمیه کریمه اهل بیت(س) با اثر بررسی نمودها و نمادهای اسلام‌ستیزی در ده فیلم شاخص هالیوودی، نرجس حقیقت از مدرسه علمیه کوثر با اثر مثبت‌اندیشی در آیات و روایات، راضیه آذرنیوشان از مدرسه علمیه کریمه اهل بیت(س) با اثر بحران معنویت، پیامدها، علل و راهکارهای برون‌رفت معرفی شدند.



همچنین‌ مریم صادقی پری از مدرسه علمیه حضرت خدیجه(س) با اثر نقش بهائیت در پیدایش و استمرار رژیم پهلوی، فائزه محبوب‌صفت از مدرسه علمیه عبدالعظیم با اثر ریاست خانواده در اسلام و فمینیسم، فاطمه مردانی از مدرسه علمیه حضرت فاطمه الزهرا(س) با اثر مقایسه رجعت و قیامت، مریم رضایی از مدرسه علمیه کوثریه با اثر مدیریت بحران در سیره رسول اکرم(ص)، صغرا علیزاده از مدرسه علمیه فاطمه الزهرا(س) با اثر رجعت و الهام عابدینی از مدرسه علمیه الغدیر با اثر دشمنی و دشمنان از دیدگاه امام علی(ع) و انطباق آن با انقلاب اسلامی نیز به عنوان نفرات سوم معرفی شدند.



مصطفی حمیدیه دبیر دومین جشنواره علامه حلی استان تهران، در مراسم تجلیل از برگزیدگان این جشنواره تعداد آثار ارائه شده از سوی بانوان طلبه به دبیرخانه این جشنواره را 684 اثر ذکر کرد و ادامه داد: آثار بانوان طلبه نسبت به برادران طلبه از عمق بیشتری برخوردار بود.



وی با بیان اینکه اکثر آثار بانوان طلبه در قالب پایان‌نامه به دبیرخانه جشنواره علامه حلی ارائه شده بود، اضافه کرد: تعداد آثار ارائه شده به جشنواره علامه حلی از سوی بانوان طلبه در سال گذشته 402 اثر بود.

