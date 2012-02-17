دشمنان بدانند ایران در اوج قدرت است/پیروزی در جنگ نرم در سایه ولایت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی استادحسینی در گردهمایی سیاسی طلاب و روحانیان مهدیشهر که شامگاه پنجشنبه در حوزه علمیه ولیعصر (عج) این شهر برگزار شد، افزود: امروز در اوج جنگ حق و باطل هستیم و فتنه همیشه در کمین ماست.

وی تصریح کرد: باید همیشه آمادگی پاسداری و حراست از نظام و انقلاب اسلامی را در برابر دشمنان داشته باشیم و این آمادگی را ارتقاء دهیم.

فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) سپاه استان سمنان عنوان کرد: برای پیروزی در مقابل جنگ نرم باید در سایه ولایت فقیه حرکت کنیم.

استاد حسینی با تاکید بر اینکه جدا بودن از ولایت برابر با گمراهی است، خاطرنشان کرد: اگر ولی فقیه در رأس حکومت اسلامی نباشد صبغه اسلامی بودن حکومت از بین خواهد رفت.

وی همچنین افزود: باید در همه ی زمانها در دفاع از ارزش ها، ولایت فقیه، انقلاب و نظام و شهدا ثابت قدم و صابر بود و سختی ها را تحمل کرد.

فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) سپاه استان سمنان در پایان تأکید کرد: اگر بصیرت و تبعیت از فرمایشات مقام معظم رهبری با هم همراه باشند، جامعه و انقلاب از همه ی گزندها و آسیب ها حفظ خواهد شد.