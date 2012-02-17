برگزاری دوره آموزش و پرورش گل و گیاه/برگزاری رقابت های تیراندازی دانشجویان

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده پایگاه مقاومت عصمتیه دامغان، از برگزاری دوره آموزش و پرورش گل و گیاه با همکاری سازمان فنی و حرفه ای این شهرستان خبر با بیان اینکه کلیه خواهران بسیجی می توانند در این دوره شرکت کنند، گفت: در پایان دوره شرکت کنندگانی که در آزمون کتبی و عملی حضور داشتند و امتیاز لازم را کسب کرده اند گواهینامه معتبر فنی و حرفه ای دریافت می کنند.

فرمانده پایگاه بسیج عصمتیه اذعان داشت: آزمون پایانی این دوره 15 اسفند ماه امسال برگزار می شود.

مسابقات تیراندازی و تیرکمان دانشجویان برگزار شد



فرمانده بسیج دانشجویی دامغان، از برگزاری یک دوره مسابقات تیراندازی و تیرکمان دانشجویان دختر و پسر دانشگاه رسول اکرم (ص) دامغان خبر داد.

محمد خوشقدم با اعلام این خبر افزود: این دوره از مسابقات ورزشی که با همکاری هیئت تیراندازی و تیرکمان تربیت بدنی دامغان و بسیج دانشجویی دانشگاه علمی- کاربردی رسول اکرم (ص) در سالن تیراندازی تربیت بدنی دامغان و با حضور 50 نفر از دانشجویان دختر و پسر علاقه مند به این رشته برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: در رشته تیراندازی با تفنگ بادی(برادران) به ترتیب: سعید سلطانیه نفر اول ، حاجی یحیی و سیدمحمود آقایان مشترکا دوم و میثم چوپانی عنوان سوم را از آن خود کردند.

در رشته تیراندازی با تفنگ بادی (خواهران): الهه منصوری نفر اول، اعظم السادات شعنی نفر دوم و سیمرا نصرتی نفر سوم شد.

رهبران الهی، هدفشان خدمت به مردم است



استاد حوزه و دانشگاه دامغان در جمع بسیجیان روستای امیرآباد گفت: در طول تاریخ اسلام به حقیقت ثابت شده است که ایدوئولوژی رهبران الهی، دین اسلام و هدف آنها خدمت به مردم است.

حجت الاسلام محمدرضا رائیجی افزود: اطاعت از رهبری، حضور در صحنه و دفاع از اسلام سه رکن ماندگاری انقلاب اسلامی بوده است.

وی با بیان اینکه امروز ملت ایران در دنیا جلودار است، تصریح کرد: هدف دشمنان براندازی نظام، استحاله ایران و روی کار آوردن افرادی است که ضعیف النفس باشند و فساد و فحشا را رواج دهند، دور انقلاب دیوار بکشند یا کاری کنند که از انقلاب اسلامی الگو نشود.