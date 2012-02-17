حضور قهرمانان کشتی ایران و جهان در جام آریا ساسول

به گزارش خبرگزاری مهر، حضور علیرضا حیدری و تقی اکبر نژاد دو تن از کشتی گیران و قهرمان کشتی جهان و ایران در مسابقات کشتی آزاد بزرگسالان جام آریا ساسول در بوشهر سالن 2000 نفری فجر بوشهر جلوه خاصی به این مسابقات خواهد بخشید.

این مسابقات چند جانبه با شرکت 10 تیم از استانهای مختلف کشور در سالن فجر بوشهر برگزار خواهد شد.

در مسابقات جام آریا ساسول که در تاریخ اول و دوم اسفند در شهرستان بوشهر با قضاوت 4 داور بین الملی کشور و استان در سالن فجر قضاوت خواهند نمود. این داوران عبارتند از: کوروش تقی زاده ، فریدون عابدین نژاد ، منصور کیانی و سیروس تقی زاده



والیبال نشسته بوشهر میزبان دور برگشت مسابقات لیگ دسته اول کشور

به مناسبت یادواره شهدای خلیج همیشه فارس و دهه مبارکه فجر هیات ورزشهای جانبازان و معلولین استان بوشهر و تیم والیبال نشسته استان میزبان دور برگشت مسابقات لیگ دسته کشور خواهد بود.

این مسابقات با حضور 5 تیم ( جامعه نیکو تلاش قم،هیئت فارس، شهرداری تبریز،هیئت آق قلا و بوشهر) در سالن انقلاب بوشهر و از 30 بهمن ماه تا دوم اسفند ماه برگزار خواهد شد.



مسابقات مینی بستکبال در بوشهر برگزار شد



یک دوره مسابقات مینی بستکبال بزرگداشت 22 بهمن در بین آموزشگاه های بوشهر برگزار گردید.

این مسابقات با حضور چهار تیم از پانزدهم تا بیستم بهمن‌ماه در سالن شهید صدوقی برگزار گردید که در پایان تیم آموزشگاه شهرستان بوشهر به مقام قهرمانی دست یافت.

تیم های پایگاه دریایی ،هیات بستکبال،و ساحل نشینان مقام های دوم تا چهارم را به خود اختصاص دادند.





ایرانجوان بوشهر در کویرسربلند شد

هفته نوزدهم لیگ دسته اول کشور با پیروزی سرنوشت ساز ایرانجوان در رفسنجان خاتمه یافت.

در روزی که ایرانجوان سه بازیکن اصلی خود به نام های محمد کوتی ؛ میلاد فیاض بخش و خسرو پیروزان را در اختیار نداشت موفق شد با حساب 2 بر یک میزبان خود مس رفسنجان را شکست دهد .

حمید محمدی و صادق گشنی دو بازیکن بومی این تیم با گلزنی در این دیدار شاگردان عبدالرحیم خرمزی به فاصله یک امتیازی شهرداری بندرعباس برساند .

ایرانجوان با این پیروزی 34 امتیازی شد و هفته آتی می بایست به مصاف سایپا قائمشهر برود .این نتیجه در حالی رقم خورد که تیم بوشهری شب قبل از بازی به دلیل تاخیر در پرواز 5 ساعت را در فرودگاه شیراز سرگردان به سر می بردند.