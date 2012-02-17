قرآن کریم مسیر حق و باطل شناسی را تبیین می کند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی عصر پنجشنبه در جمع با نوان شرکت کننده در سی و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم با اشاره به جایگاه عظمت قرآن کریم در مسیر جریان شناسی شخصیت ها ، این کتاب را مهمترین ظرفیت و فرصت برای تبیین مسیر حق و باطل و شخصیت شناسی عنوان کرد.

وی ادامه داد: قرآن به عنوان مهمترین ظرفیت مسیر حق و باطل شناسی مسیر رسیدن به حق و باطل را در عرصه ها و ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را برای ما به درستی تبیین می کند.

وی اضافه کرد: این کتاب آسمانی از منظر امیر المومنین(ع) به عنوان قرآن ناطق به عنوان علم تانی معرفی می شود که دربردارنده همه علومی است که در آینده می آید.

نماینده عالی دولت در استان با اشاره به این مطلب که قرآن علم به آینده است، افزود: وقتی نیاز بشریت به علوم را مورد بررسی قرار دهیم ، عظمت و جایگاه قرآن کریم را بهتر درک می توانیم درک کنیم.

عزیزی ادامه داد: معنا و مفهوم این بخش این است که هرکس به دنبال گسترش علم و فن آوری و پیدا کردن علوم پنهان است باید از این منبع و ذخیره الهی استفاده کند.

استاندار هرمزگان اظهار داشت: قرآن حدیث "ان الماضی" است بدین معنا که قرآن حدیث و سخن گذشتگان را به درستی بازگو می کند و علل عدم موفقیت مسلمانان در صدر اسلام در این کتاب الهی به عنوان سر گذشت پنهان به درستی تبیین شده است.

عزیزی تصریح کرد: وقتی جامعه برای رسیدن به افق پیش رو نیازمند عبرت باشد و و زمانی که بخواهد از گذشته به عنوان یک تجربه بزرگ استفاده کند ، باید از این نور و وحی الهی بهره بگیرد تا جایگاه عظمت قرآن بیشتر روشن شود.

استاندار هرمزگان با اشاره به این سخن امام علی (ع) مبنی براینکه« دوای درد شما قرآن است»،یادآور شد :وقتی که چنین وصفی درعظمت این قرآن در کلام امیر المومنین داریم، بنابراین عظمت و جایگاه این کتاب ارزشمند نیز بسیار پند آموز و عبرت دهنده و هدایتگر خواهد بود

وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: این دور هم جمع شدن ها برای برگزاری یک مسابقه قرآنی به دلیل همان جایگاه بزرگ قرآن است.

استاندارهرمزگان بیان داشت: اگر معتقدیم و بپذیریم انسان ها نیازمند یک راهنمای مهم و نیازمند معلم و مربی هستند کتاب قرآن بهترین مربی است و اگر انسان ها برای رسیدن به انگیزه های معنوی نیازمند بهره گیری از نور برای عبور از تاریکی هستند این قرآن است که یاری دهنده ما خواهد بود.

وی عنوان کرد: امروز جامعه نیازمند اصول مهمی مانند عدالت، استقلال، خودکفایی، جریان شناسی و دشمن شناسی است و قرآن مسیر حق و باطل شناسی را جریان شناسی را به درستی تبیین می کند و این کتاب بهترین ظرفیت و فرصت برای این خواسته های بزرگ است.

عزیزی افزود: افرادی که عمل به اندیشه های اسلام و مبارزه با دشمنان اسلام را تکلیف بزرگ خود می دانند باید با بهره گیری از این کتاب ، این ماموریت های بزرگ را با بهره گیری از آن دنبال کنند.

نماینده عالی دولت در هرمزگان ادامه داد: رمز استمرار اندیشه های سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی مبتنی بر همین ارزش های الهی و مبتنی بر همین مسیری است که در این دوره ها طی می شود و خوشا به حال آنان که از این ذخیره پیامبر(ص) اسلام برای رسیدن به آرمان های جامعه اسلامی استفاده می کنند.