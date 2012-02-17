فعالان قرآنی به آموزش عمومی جامعه توجه بیشتری داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی سیف پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران ضمن مناسب ارزیابی کردن وضعیت مسابقات از تمامی جنبه ها، بیان داشت: البته این بدان معنا نیست که نباید وضعیت بهتر از این شود بلکه باید برنامه های مسابقه مورد بازبینی و بازسازی قرار گیرد. زیرا آسیب هایی هم در برگزاری مسابقات وجود دارد و انتظار همگان بیش از این هاست.

وی اصل مسابقات قرآن کریم را موضوعی حیاتی و ضروری دانست و گفت: همه حرف ما درباره کیفیت برگزاری است که معتقدیم باید ارتقا یابد.

این داور بخش تجوید مسابقات سراسری قرآن ضمن بیان توصیه هایی به حافظان و قاریان شرکت کننده در این دوره از مسابقات اظهار کرد: باید در زمینه توجه به اهداف قرائت و حفظ، دقت و تأمل بیشتری صورت گیرد. حافظان و قاریان باید ارتباط و انس با قرآن را جدی گرفته و با تلاوت قرآن به طور جدی برخورد کنند؛ بدان معنی که نباید تلفظ و آهنگ از درک و فهم جدا باشد. این دو مقوله دو روی یک سکه است و در صورت غفلت از یکی از آن ها، مسیر کج می شود و تعادل به هم می خورد.

به گفته سیف، لازم است قاریان و حافظان قرآن به امر آموزش عمومی جامعه نیز توجه داشته باشند. یعنی زکات علم خود را بپردازند، روش های تدریس عمومی را فراگیرند و بخشی از توجه و دقت خود را به عموم مردم اختصاص دهند.

وی همچنین با آسیب شناسی این دوره از مسابقات بیان کرد: باید مسئله حضور مردم در مسابقات را جدی گرفت. چرا که با تبلیغات وسیع از طریق صدا و سیما و رسانه ها باز هم حضور مردم در سالن مسابقات با علامت سئوال مواجه است. این آسیب راه حل دارد که باید به طور جدی به آن پرداخت تا شرایط حضور بیشتر مردم در محل برگزاری مسابقات فراهم شود.

سیف بالابردن کیفیت تبلیغات و کیفیت اجرا، همچنین تجمیع رشته های مختلف و خارج شدن از فضای یکنواختی مسابقات را از جمله راهکارهای پررنگ تر شدن حضور مردم عنوان کرد.