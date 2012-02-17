همه ادیان الهی زمینه ساز بسط عدالت و حضور منجی جهان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود عالیشوندی شب پنج شنبه در نهمین همایش فرهنگی هنری ادیان توحیدی در شیراز افزود : از زمانی که بشر پا بر روی زمین گذاشت اهریمن به دنبال شکار بشر بود و اگر نگاهی به فرقه های گنوسیزمی داشته باشیم می توان گفت : همه ادیان توحیدی مورد تهدید این افکار قرار دارند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان فارس تصریح کرد: وظیفه حفظ هر دین به عهده پیروان آن است و هرچه این پیروان به دین خود اعتقاد بیشتری داشته باشند ، تهدید کمتری متوجه آنهاست.

وی ادامه داد: خداوند از آنجا که همه بندگان خود را دوست دارد پیامبران را برای هدایت آنها مبعوث کرد تا انسان های متدین در زمین حضور داشته باشند.

عالیشوندی با بیان اینکه قطعا خداوند متدینان همه ادیان را دوست دارد گفت : معتقدان به ادیان توحیدی در شیراز از متدین ترین پیروان ادیان در جهان هستند.

وی اضافه کرد : اینکه هر سال به بهانه پیروزی انقلاب اسلامی ایران ادیان توحیدی در شیراز کنار یکدیگر جمع می شوند نشان از علاقه آنها به کشور خود است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در همه ادیان الهی اعتقاد به وجود منجی وجود دارد گفت : وظیفه همه ادیان الهی زمینه سازی برای بسط عدالت و حضور منجی جهان است.