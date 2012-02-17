به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی عصر پنجشنبه در یادمان اولین جشنواره علامه عسکری در قم اظهار داشت: شناخت علامه عسکری از استعمار شناخت دقیقی است؛ برخی متفکران یا به این موضوع نپرداخته و یا پردازش آنها عمق لازم را نداشته است اما ایشان استعمار سیاسی و اقتصادی و فرهنگی را مورد بررسی قرار داده است.
وی اظهار داشت: از همه نامبارک تر استعمار فرهنگی است و علامه عسکری این موضوع را به خوبی تشخیص داد و به کارهای مستشرقان و سوء استفاده کنندگان در ترویج اختلاف میان مذاهب اسلامی پرداخت.
نماینده مردم قم در مجلس با بیان اینکه فهم ایشان نسبت به حرکتهای استعماری به خصوص استعمار فرهنگی در کشورهای اسلامی بسیار عمیق است بیان داشت: امروز هم در پس قیل و قالهای غرب در جاهایی که روش حریف مانند جنگ 8 ساله سخت بود یا در استعمار سیاسی ملت با هشیاری در مقابل آنان ایستاد و آنان موفق نشدند.
برخورد ماجراجویانه غرب با ایران
وی با بیان اینکه دشمنان و استعمارگران وغرب در مسائل حقوق بشر و هستهای کشورمان ماجراجویانه برخورد کردند تأکید کرد:هم اکنون رفقای آمریکا در منطقه همین امیرنشنها هستند اما نه تنها نسبت به وضع حقوق بشر آنها برخوردی ندارند بلکه تمجید هم میکنند و در حالی که باید ایضاح کنند، افکار دنیا را با این رفتارها به زباله دانی میبرند.
لاریجانی ادامه داد: اما مسائل فرهنگی مهمترین برخورد است که شاید شناخته شده نیست؛ اینکه رهبر معظم انقلاب بارها درباره تهاجم فرهنگی صحبت کردند دیده بانی درستی است که بعد از 11 سپتامبر بیشتر نمایان شد.
استعمار اسلام دور از سیاست را ترویج میکند
وی اضافه کرد: بعد از 11 سپتامبر، آمریکا و غرب تفکر خود را علنی کردند و برای برخورد با اسلام ، روش اسلام منزوی از سیاست را تبلیغ کردند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای تحقق استعمار فرهنگی در برخی کشورها کتب درسی را تغییر دادند گفت: علامه عسکری فهم عمیقی از این روشهای استعماری داشت که ممکن بود دشمنان از طریق کارهای تخدیری و یا مستشرقان دنبال کنند.
وی عنوان کرد: ایشان حتی در دیداری که من با وی داشتم گفتند این که این همه قرمز و آبی و این رنگ و آن رنگ را در فوتبال ترویج میکنند برای این است که اذهان جوانان ما در حد این مسائل باقی بماند.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخوردهای دوگانه غرب تاکید کرد: آمریکا با حمایت از دیکتاتورهای منطقه افکار دنیا را به زباله دان هدایت می کند.
به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی عصر پنجشنبه در یادمان اولین جشنواره علامه عسکری در قم اظهار داشت: شناخت علامه عسکری از استعمار شناخت دقیقی است؛ برخی متفکران یا به این موضوع نپرداخته و یا پردازش آنها عمق لازم را نداشته است اما ایشان استعمار سیاسی و اقتصادی و فرهنگی را مورد بررسی قرار داده است.
نظر شما