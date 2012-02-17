ایستگاه پایانی مقدماتی بسکتبال/ داوری های پرحرف و حدیث باخت قهرمانانه ذوب آهن در خانه

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ذوب آهن در هفته یازدهم از دور برگشت و پایانی این رقابت ها میزبان مدافع عنوان قهرمانی بود که درپایان و در دیداری نزدیک و پرحاشیه و با نتیجه 68-73 نتیجه را به حریف سنتی خود واگذار کرد. ذوب آهنی ها که به نسبت هفته های گذشته تمرینات به مراتب منسجم تری را پشت سر گذاشته بودند برای پیروزی برابر مدافع عنوان قهرمانی عزم خود را جزم کرده بودند و در کوارتر اول این دیدار و در پنج دقیقه ابتدایی، بازی پایاپایی را به نمایش گذاشتند اما در ادامه اشتباهات فاحش و ابتدایی بازیکنان باتجربه این تیم و ارائه یک بازی پرنوسان از سوی آنان فرصت را برای پیروزی 26-14 مهرام فراهم کرد.

در این کوارتر مصطفی هاشمی اعتراضات زیادی به داوری داشت و معتقد بود داوری سمت و سوی یک طرفه دارد. با آغاز کوارتر دوم شاگردان کوهیان کمی به خود آمدند و درصدد جبران نتایج از دست داده برآمدند و در شرایطی که می توانستند این کوارتر را به سود خود به پایان ببرند از روی همان اشتباهات نتیجه را با حساب 20-22 از دست دادند تا باز این مهرام باشد که نیمه اول را با برد پشت سر می گذارد.

نیمه دوم را به جرات می توان به بازی خوب ذوب آهنی ها خلاصه کرد که در هر دو دوره با حساب 16-11 و 18 -14 به سود خود به پایان بردند. اما برتری در این نیمه آنها را از شکست مقابل مدافع عنوان قهرمانی نجات نداد و در روزی که ذوب اهن می توانست برنده این دیدار باشد به اشتباهات فردی بازیکنانش باخت و با یک شکست دیگر به کار خود در دور مقدماتی پایان داد.

تیم ذوب آهن به عنوان تیم پنجم راهی مرحله پلی اف می شود

جدای نتیجه این دیدار و بازی جذاب و پرهیجان دو تیم، این بازی حاشیه های زیادی هم به همراه داشت که در قضاوت های داوران این دیدار خلاصه می شد. اوج اعتراضات داوری به کوارتر دوم بازمی گشت که منجر به توقف چند دقیقه بازی و قهر داوران شد. در این کوارتر زمانی که سوت های داور باعث توقف حملات ذوب آهن می شد هواداران اصفهانی با مورد خطاب قرادادن داور به نوع قضاوت آنان اعتراض داشتند که همین موضوع با ناراحتی داوران این دیدار روبرو شد و آنها برای دقایقی بازی را متوقف و حاضر به ادامه کار نبودند.

این اتفاق بار دیگر در کواتر سوم تکرار شد تا بازی با وقفه یک دقیقه ای از سر گرفته شود. همچنین قبل از آغاز کواتر چهارم ناظر داوری این دیدار به دلیل عدم حضور ماموران نیروی انتظامی در سالن از آغاز بازی جلوگیری کرد. در این میان و تا آمدن ماموران انتظامی فرصت برای بازیکنان مهرام از جمله مهدی کامرانی که از وضعیت جسمی خوبی برای ادامه بازی برخوردار نبود و در یک آن دچار حالت تهوع شد فراهم آمد تا دوباره آماده بازی شوند.

ناظر داوری در شرایطی در کواتر چهارم متوجه عدم حضور نیروی انتظامی در این دیدار شد که از ابتدای بازی خبری از حضور ماموران انتظامی در سالن نبود. این تصمیم مجددا با اعتراض نیمکت ذوب آهنی ها و هواداران این تیم همراه شد.

صمد نیکخواه بهرامی در اواخر کوارتر سوم در چندین صحنه با آرنج روی بازیکنان ذوب آهن خطا‌کرد که داور مسابقه روی این صحنه ها هیچ عکس العملی نشان نداد.

وی همچنین در صحنه ای در حالی که مشخص بود صمد نیکخواه با حرکت خود موجب آسیب دیدگی صورت احمدیان، بازیکن ذوب آهن شده است خطای احمدیان را گرفت تا این بازیکن با این تصمیم برآشفته شده و نسبت به قضاوت داور اعتراض کند. احمدیان پس از این صحنه به دلیل خونریزی از ناحیه پیشانی با سری بانداژ شده مجبور به ادامه بازی شد و با پیراهن خونی بازی را تا پایان دنبال کرد.

در اواسط کوارتر چهارم مصطفی هاشمی با منشی به دلیل بی توجهی او نسبت به نگه داشتن وقت، برخورد لفظی پیدا کرد. این اتفاق در پایان بازی هم دوباره تکرار شد. در اواخر دیدار هنگامی که تقریبا پیروزی مهرام قطعی شده بود تماشاگران ذوب آهن با سردادن شعار "داور مبارکه" پیروزی مهرام را به داور تبریک گفتند. تردید کوهیان برای ماندن ذوب در کورس قهرمانی سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن بعد از این دیدار حاضر نشد در مورد داوری این دیدار اظهار نظر کند.

فرزاد کوهیان در مورد بازی تیمش در این دیدار می گوید: بازی سختی را شاهد بودیم اگر چه نتیجه به سود تیم ما نبود اما معتقدم بازیکنانم خوب جنگیدند. وی در ادامه نسبت به حضور این تیم در کورس قهرمانی با تردید حرف زد و معتقد است: برای ماندن در کورس باید تدابیری اندیشید.

بازیکنان من نوسان زیادی دارند و باید این ضعف را هرچه زودتر برطرف کنند. کوهیان همچنین به بازیهای عقب افتاده تیمش اشاره کرد و می گوید: اگر فدراسیون به لحاظ شرایط ویژه ای که داریم با ما همکاری کند و برنامه ریزی خوبی داشته باشد می توانیم نتایج خوبی را کسب کنیم.

هاشمی: شانس آوردیم که بردیم

سرمربی تیم بسکتبال مهرام معتقد بود تیمش خیلی خوش شانس بوده که توانسته برنده از زمین خارج شود: بازی با ذوب آهن در خانه و به خاطر داشتن مربی بزرگ و انضباط تیمی و بازیکنان با تجربه شرایط سختی را برای ما رقم زد و معتقدم شانس ما بیشتر بود که توانستیم این بازی سخت را به سود خود به پایان ببریم.

مصطفی هاشمی در مورد داوری این دیدار و اعتراض هایی که در جریان بازی به قضاوت داوران داشت اینچنین توضیح داد: معتقدم داوری بازی مشکلاتی داشت اما اعتراض به داوری به این معنی نیست که قرار است در کار او اخلال ایجاد و او را اذیت کنیم بلکه کار ما فقط تذکر دادن است و اعتراض مربیان طبیعی است.

ماهان به دنبال مهرام در پلی آف در یکی از دیدارهای مهم و سرنوشت ساز این هفته ماهان در خانه میزبان تیم پتروشیمی بندرامام بود که در رقابتی نزدیک برتری با نتیجه 95-84با شاگردان محسن صادق زاده همراه شد. این دیدار هم که از حاشیه های داوری مصون نماند با بازی خوب و پایاپای هر دو تیم همراه شد و نیمه اول این دیدار با نتیجه نزدیک 39-38 به سود ماهانی ها به پایان رسید.

در این بازی جواد داوری با وجود مصدومیت برای دقایقی کوتاه در کوارتر دوم برای تیمش به میدان رفت و عملکرد قابل قبولی را از خود به نمایش گذاشت. در این نیمه تیم پترو شروع خوبی داشت و جنگنده و پرقدرت ظاهر شد اما برخلاف جریان بازی و از روی فرارهای خوب بازیکنانی همچون جواد داوری و در غفلت دفاع حریف این ماهانی ها بودند که هر بار از میهمان جلو می افتادند. محمد جمشیدی که در بازی رفت و به دلیل مصدومیت تنها دقایق کوتاهی برای تیمش به میدان رفت در این دیدار از همان ابتدا در ترکیب قرار گرفت و یکی از ستاره های تیمش در این بازی بود.

در این دیدار اصغر کاردوست و بابک نظافت پای ثابت اعتراض به داوری بودند و با کوبیدن لباس و بطری و فریاد غیر مستقیم به نوع قضاوت داوری اعتراض می کردند. ماهانی ها در این دیدار و به خصوص در نیمه اول هر چقدر در حمله موفق کار کردندبه همان میزان هم در دفاع آسیب پذیر نشان دادند تا فضا برای کسب امتیاز توسط بازیکنان پترو از جمله جمشیدی، سهراب نژاد، داورپناه و فورته فراهم باشد.

با آغاز نیمه دوم بازیکنان ماهان شروع بهتری داشتند اما در ادامه شاگردان شاهین طبع با گرفتن کنترل بازی و عملکرد خوب آیدین کبیر و محمد جمشیدی باعث شد بازی پایاپای پیش برود اما از دست رفتن پرتاب های آزاد بازیکنان پترو و بی دقتی آنان در تصاحب توپ انان از برد 29-23 در این کوارتر محروم گذاشت.

کوارتر چهارم اوج جنگندگی و برخورد فیزیکی بازیکنان دو تیم بود ولی بازی خوب راشاد اندرسون و اصغر کاردوست شرایط را برای برتری یاران شاهین طبع دشوار کرد اما با حضور یونس لاله زار در زمین و پرتاب های سه امتیازی فورته برای پترو برتری 23-17 این تیم را در این پریود همراه داشت اما این برتری در مجموع مانع از شکست این تیم در این دیدار نشد. محسن صادق زاده و مهران شاهین طبع هر دو به نوع داوری این دیدار اعتراض داشتند، اعتراضی که صادق زاده از ان به عنوان تذکر و شاهین طبع با سکوت خود آن را زیر سئوال برد.

شاهین طبع: داور تحت تاثیر قرار گرفت

مهران شاهین طبع، سرمربی تیم پتروشیمی بعد از گفتن یکی دو جمله در مورد داوری بلافاصله راهی رختکن شد. وی معتقد بود: "اعتراض های ماهانی ها باعث شد داوران قضاوت یک طرفه ای داشتند و ماهان با سر و صدا بازی را برد. به آنها تبریک می گویم."

صادق زاده: داور متعادل سوت زد

سرمربی تیم فولاد ماهان صحبت های مهران شاهین طبع را رد می کند و می گوید: تنها ما نبودیم که به داوری اعتراض داشتیم بلکه سرپرست و سرمربی تیم پترو هم به داوری معترض بود من فکر می کنم داور متعادل سوت زد.

محسن صادق زاده با اعلام اینکه نظر آقای شاهین طبع برای خودشان محترم است می گوید: جامعه داوری بسکتبال ایران و در راس آن آقای نوربخش اشخاصی نیستند که با اعتراض مربیان تحت تاثیر قرار بگیرند. ضمنا داور دو تا از بازیکنان تیمم را پنج خطا اعلام کرد در حالیکه این تصمیم اشتباه بود اما ما به تصمیم داور احترام گذاشتیم.

وی در مورد این دیدار نیز می گوید: تیم ما برای ماندن در رده دوم و تیم پترو برای ارتقا جایگاه خود در جدول با هم جنگیدند و بازی درگیرانه و فیزیکی را از دو تیم شاهد بودیم .ما با افزایش فشار دفاعی تیم و از طرفی استفاده از موقعیت هایمان به برتری رسیدیم. وی معتقد است تیمی که می خواهد در میان تیم های بزرگ جائی برای خود باز کند باید در تمامی بازیهای خود با قدرت ظاهر شود: تیم ما این شخصیت را در امارات به دست آورد. ما تا آخر هم با همین شکل پیش می رویم.

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