به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رضا استادی در سیزدهمین همایش کتاب سال حوزه که با حضور آیت الله مقتدایی، مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور، دکتر لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و جمع زیادی از بزرگان حوزوی در مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) برگزار شد، با اشاره به جایگاه کتاب در حوزه علمیه، بیان داشت: کتاب حوزه تاریخ هزار ساله دارد یعنی از زمانی که حوزه علمیه بوده، کتاب هم بوده است.
وی با تاکید بر اینکه کتاب حوزه همیشه برای حوزههای علمیه ارزش و افتخار بوده است، یادآور شد: اما شرایط در دورههای گذشته تاریخ حوزه با ۵۰ سال اخیر کمی متفاوت بوده، از جمله در آن زمان کتابی که مناسب حوزه نباشد، نبوده است و کتابهای سست خود به فراموشی سپرده میشدند همچنین آسیبها و کمبودهایی که امروز وجود دارد در آن دوران نبوده است.
تالیفات گذشته حوزه هم تحقیقی و هم مورد نیاز حوزهها بوده است
عضو شورای عالی حوزههای علمیه اضافه کرد: در طول هزار سال، همواره کتابهای تحقیقی و ماندگار و کتابهایی که امروز بعد از ۷۰۰، ۸۰۰ سال میتوان به آن افتخار کرد، در حوزه تالیف شده است که اگر کسی نگاهی اجمالی و از سر انصاف به آنها داشته باشد میفهمد که تحقیق و پژوهش همیشه کار حوزه بوده، همچنین مطالبی که مورد نیاز حوزهها بوده، تالیف میشده است.
وی با بیان اینکه همچنین در کنار کارهای صد در صد تحقیقی حوزه، همواره آثار دیگری نیز تالیف میشده است، تصریح کرد: بسیاری از فضلا در رشتههای مختلف فقه، منطق و... آثاری را برای فهم بهتر حوزویان به نظم در می آوردند، همچنین برخی برای استفاده بهتر به تولید آثار تلخیصی اهتمام داشتند که در دوره ما هم ادامه پیدا کرده است، به علاوه آثار شرح، رسالههای مناظرهای، سلسله ترجمه، فهرست نویسی، اصطلاحات،... و هر آنچه مورد نیاز حوزه و یا عموم مردم بوده را تالیف میکردند.
استادی در ادامه با اشاره به اینکه اما در زمان ما به خصوص به عنوان حوزه علمیه و نویسندگان حوزه آسیبهایی وجود دارد، گفت: در آن زمان کتابهایی نوشته میشد که به دلیل سست و غیر مستند بودن خود به خود فراموش میشد اما در زمان ما آن آثار حتی با تیراژ بالا دوباره چاپ میشود و این یک آسیب است.
گاهی برخی کتاب سازی و کتابهای سست را چاپ میکنند
وی اضافه کرد: در زمان ما برخی کتابهایی که به اسم حوزه چاپ میشود، در خور شان حوزه نیست و گاهی برخی کتاب سازی میکنند و کتابهای سست را چاپ میکنند.
امام جمعه قم ادامه داد: در حال حاضر تعداد زیادی کتاب در حوزه منتشر میشود و در فهرست کتابهای دینی قرار میگیرد در حالی که بر اساس خواب و رویا و قصه نوشته شده و یک آسیب جدی است و باید برای این کتابهای گمراه کننده کاری شود و نظارت صورت گیرد.
هیچ مصلحت نیست به اسم حوزه کتابهای دور ازشان حوزه منتشر شود
وی یادآور شد: هیچ مصلحت نیست که به اسم حوزه علمیه قم کتابها و جزواتی منتشر شود که اگر فرد باسوادی آنها را بخواند، بگوید که این کتاب درشان حوزه نیست، چه برسد به اینکه گمراه کننده هم باشد.
استادی در ادامه با بیان اینکه در آن هزار سال اول تاریخ حوزه، کمبودی احساس نمیشد، تصریح کرد: در آن زمان نیازهای حوزه، مبلغان و نیازهای افراد باسواد و مکتب رفته که در جامعه بودند هر چند تعدادشان اندک بود، اما حل میشد.
وی با اشاره به اینکه آن روز حوزه جمعیت کمی را پوشش میداد، بیان داشت: اما امروز حوزه باید جمعیت میلیونی باسواد را پوشش دهد و این کمبود حس میشود.
برای پاسخگویی به قشر باسواد جامعه باید سرمایه گذاری و هزینه کرد
عضو شورای عالی حوزههای علمیه یادآور شد: اگر بناست جوابگوی این مردم و قشر باسواد باشیم باید طرح و برنامهای بریزیم، اگر امروز قرار است ترجمه کنیم باید متفاوت از گذشته باشد و جذابیتهای لازم را به وجود آورد، باید برای این کارها سرمایه گذاری و هزینه کرد.
وی با تاکید بر اینکه کتاب سال حوزه باید به فکر اینها باشد، اضافه کرد: باید از مردم نظرسنجی کرد که چند درصد مردم از کتابهای حوزه استفاده میکنند.
قم - خبرگزاری مهر: عضو شورای عالی حوزههای علمیه با بیان اینکه در زمان ما برخی کتابهایی که به اسم حوزه چاپ میشود، در شان حوزه نیست، هشدار داد: هیچ مصلحت نیست که به اسم حوزه علمیه قم کتابها و جزواتی منتشر شود که بگویند این کتاب در شان حوزه نیست، چه برسد به اینکه گمراه کننده هم باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رضا استادی در سیزدهمین همایش کتاب سال حوزه که با حضور آیت الله مقتدایی، مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور، دکتر لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و جمع زیادی از بزرگان حوزوی در مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) برگزار شد، با اشاره به جایگاه کتاب در حوزه علمیه، بیان داشت: کتاب حوزه تاریخ هزار ساله دارد یعنی از زمانی که حوزه علمیه بوده، کتاب هم بوده است.
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