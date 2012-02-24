پول مجوز ماندگاری و برتری تیم های بسکتبال

به گزارش خبرنگار مهر، بسکتبال یکی از ورزش های نفس گیر، حساس و پر هیجان است که امروز در سراسر دنیا طرفداران زیادی پیدا کرده است.



با اتخاذ سیاست های امیدوار کننده در سال های اخیر از سوی فدراسیون، بسکتبال کشور به سمت پیشرفت و آینده روشن نزدیک تر شده است. بنا بر همین سیاست ها تیم های شرکت کننده در مسابقات لیگ برتر سال گذشته مجاز به بکارگیری دو بازیکن خارجی بودند ولی در سال جاری تیم ها فقط مجاز به استفاده از یک بازیکن خارجی هستند.



این مهم شروع خوبی برای تقویت نیروی های بومی است و به نوعی سبب شناسایی ظرفیت و پتانسیل های نهفته داخلی و بکارگیری آنها می شود . در سال گذشته بازیکنان خارجی یا بسکتبالیست های سیاه پوست در برد و باخت تیم ها تعیین کننده بودند، تا حدی که نگاه سرمربیان تیم ها فقط به این بازیکنان بود.



متاسفانه در مسابقات لیگ برتر بسکتبال برتری تیم ها تا حدود زیادی بر اساس میزان هزینه و بودجه مصرفی تیم ها است، امروزه اگر تیمی خواهان حضور و یا ماندگاری در مسابقات لیگ برتر است، باید پول و یا حامی مالی داشته باشد به نوعی می توان گفت امروزه پول مجوز حضور، ماندگاری و درجه برتری تیم ها در مسابقات لیگ برتر شده است.







به عنوان مثال تیم بسکتبال راه و ترابری که در سال جاری با نام و اسپانسر جدید جهش ترابری در مسابقات لیگ برتر حضور یافته است، در سال گذشته دو بازیکن خارجی به نام واتاری مارش بازیکن آمریکایی و کلود مارکوس بازیکن تازه مسلمان شده فرانسوی را با عقد قرارداد سنگین به کار گرفت.



این دو بازیکنان، مهره های کلیدی تیم بودند که نبود آنها در برد و باخت تیم تاثیر بسیار فراوانی داشت و سید عباس آقاکوچکی سر مربی این تیم با این دو بازیکن توانست در این عرصه مطرح شود.



تیم راه و ترابری در مسابقات لیگ برتر بسکتبال سال گذشته میلیاردی هزینه کرد و بازیکنان سرشناسی همچون اصغر کاردوست، ایمان زند، توماج کریمیان، واتاری مارش و کلود مارکوس را جذب کرد و در بین 12 تیم شرکت کننده عنوان ششمی مسابقات را کسب کرد ولی در سال جاری این تیم با نام جهش ترابری شرکت کرده و بدلیل کمبود بودجه و پول با هدایت سید عباس آقا کوچکی، همان سرمربی قبل، هم اکنون در قعر جدول جا خوش کرده است .



تیم توزین الکتریک کاشان هم که عنوان چهارمی مسابقات لیگ برتر بسکتبال سال گذشته را کسب کرد، در سال جاری در مسابقات لیگ برتر حضور پیدا نکرد.



در مسابقات لیگ برتر سال جاری حضور برخی تیم ها به دلیل مسائل مالی در هاله ای از ابهام بود که برخی از تیم ها تا دقیقه نود حضور خود را در مسابقات اعلام کردند.



بسکتبال به روزهای خوش خود نزدیک تر می شود



رئیس فدراسیون بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، در این خصوص اظهار داشت: در حال حاضر بسکتبال کشور به روزهای خوش نزدیک می شود و تا کنون نیز پیشرفت های خوبی داشته است.







محمود مشحون افزود: در سال جاری در استفاده از بازیکنان خارجی در مسابقات لیگ برتر بسکتبال محدودیت ایجاد کردیم و به تیم ها اجازه دادیم که بجای دو بازیکن از یک بازیکن استفاده کنند.



وی ادامه داد: وضعیت اقتصادی برخی از تیم ها در مسابقات سال جاری یک مقدار آشفته بوده است که این امر به هر حال ترکش هایی خواهد داشت.



رئیس فدراسیون بسکتبال ایران افزود: در فوتبال نیز نبود بودجه در روند کسب نتیجه تیم تاثیرگذار است به عنوان مثال تیم راه آهن که در گذشته وضعیت بد مالی داشتند، آقای دایی بین بازیکنان و باشگاه واسطه شد و این مشکل را رفع کرد.



مشحون گفت: به هر حال بازیکنان بسکتبالیست خرج و هزینه زندگیشان از این رشته ورزشی تامین می شود و اگر تیمی از لحاظ مالی تامین نباشد بازیکنان آن تیم نیز از لحاظ روحی و روانی افت خواهند کرد، این امر در کلیه ورزش ها اینگونه است.

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گزارش: مهدی دهقان

