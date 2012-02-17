برپایی نمایشگاه های کتاب یکی از راهکارهای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان است

حجت الاسلام عباس دانشی در حاشیه چهاردهمین نمایشگاه بزرگ کتاب سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پرداختن به منابع و سرمایه های گرانسنگ اسلامی و ملی کشور عزیزمان ایران از دیگر راهکارهای مهم در مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان است.

وی گفت: همه رویدادهای فرهنگی که در قالب همایش ها، جشنواره ها و نمایشگاه ها در استان سیستان و بلوچستان به ویژه در ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار می شود تاثیر بسیار مهمی در عرصه های فرهنگی دارد زیرا تمام این برنامه ها با تکیه بر سرمایه های بومی و اسلامی ایرانی ما اجرا می شود.

وی افزود: نمایشگاه های کتاب اثر بسیار مناسب و مثبتی در ارائه آثار ناشران و نویسندگان برجسته کشور دارد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان بیان داشت: دویست و هفتمین نمایشگاه بزرگ کتاب کشور و چهاردهمین نمایشگاه کتاب استان سیستان و بلوچستان با شرکت 400 ناشر و برپایی 240 غرفه در محل دائمی نمایشگاه های بین لمللی زاهدان دایر شده است.

وی گفت: استان سیستان و بلوچستان به لحاظ تعداد برگزاری نمایشگاه های کتاب رتبه اول در میان استان های کشور را دارد به طوری که تاکنون 14 نمایشگاه بزرگ کتاب در این استان بر پا شده است.

وی افزود: در این نمایشگاه 40 هزار عنوان کتاب در معرض دید علاقه مندان قرار گرفته و برای رفاه شهروندان 40 درصد تخفیف در قیمت کتاب ها در نظر گرفته شده است.

دانشی اظهار داشت: در مراسم افتتاح نمایشگاه کتاب از سه کتاب فصل و سال سیستان و بلوچستان که در کشور حائز رتبه برتر شدند از جمله "حقوق و شکوه زن در نظام حقوقی اسلام نوشته امیر حمزه سالارزهی، امام المهدی از منظر اهل سنت نوشته حاج محمد جمشید زهی، آمایش سرزمین برنامه ریزی محیطی در جنوب شرق ایران نوشته عیسی ابراهیم زاده" رونمایی شد.

همچنین از نورالله برشان مدیر کل سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمود خواجه محمودی معاون فرهنگی هنری این اداره کل به لحاظ تلاش گسترده در توسعه فرهنگ و هنر استان تجلیل به عمل آمد.

نمایشگاه بزرگ کتاب سیستان و بلوچستان از 27 بهمن ماه جاری تا سوم اسفند ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی زاهدان دایر است.