فرهنگ کتابخوانی باید گسترش یابد

آیت الله عباسعلی سلیمانی در جریان بازدید از نمایشگاه بزرگ کتاب در زاهدان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه سهم ما در کشور نسبت به کتاب و کتابخوانی در حد قابل قبولی نیست.

وی گفت: زمانی محاسبه کرده بودند به هر دو نفر ایرانی یک و نیم کتاب می رسید و این خود نشان دهنده سهم بسیار پایین کتاب در کشور است.

وی افزود: برای توسعه فرهنگ کتابخوانی و افزایش سهم کتاب باید مراکز انتشار و نمایشگاه ها توسعه یابد.

نماینده مقام معظم رهبری در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان و کرمان با اشاره به اینکه دین مبین اسلام بر مطالعه کتاب و کسب علم تاکید فراوانی کرده است، بیان داشت: فرهنگ مطالعه کتاب باید در خانواده ها رسوخ پیدا کند و کتاب در سبد خانوار قرار گیرد و اعضای خانوده بخصوص جوانان و نوجوانان با کتاب انس و الفت پیدا کنند.

وی گفت: کتاب نباید برای تزئین قفسه های کتابخانه های منازل خریداری و تهیه شود بلکه مطالعه و کتابخوانی بایستی در میان مردم جایگاه خود را پیدا کند.

نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری نقش والدین در جذب فرزندان به مطالعه کتاب را بسیار مهم دانست و افزود: وجود کتاب در خانه و مطالعه آن توسط والدین سبب تشویق و ترغیب جوانان و نوجوانان به این امر مهم می شود.

آیت الله سلیمانی اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه های کتاب باعث جذب جوانان و سایر اقشار جامعه به کتاب می شود به همین دلیل باید برپایی نمایشگاه های کتاب افزایش یابد.

وی گفت: برپایی نمایشگاه های کتاب به این دلیل است که افراد در انتخاب کتاب و به کارگیری سلیقه و تامین نیاز روحی و فکری راهنمایی شوند و بتوانند آنچه را مورد نیاز است به دست بیاورند.

وی افزود: اگر نمایشگاه ها نباشد شاید افراد به عشق خفته شان به کتاب پی نبرند به همین علت با ایجاد نمایشگاه ها و غرفه های متعدد نیاز واقعی و فطری در وجود آدمی جریان پیدا می کند و انسان به فکر تامین نیازش بر می آید و در نتیجه درک آدمی نسبت به فرهنگ مطلوب و شایسته، افزایش می یابد.

چهاردهمین نمایشگاه کتاب سیستان و بلوچستان با حضور معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاندار و مدیران دستگاه های اجرایی سیستان و بلوچستان و جمع زیادی از مردم فرهنگ دوست زاهدان در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی این شهر از روز پنجشنبه گشایش یافت.