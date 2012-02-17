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۲۸ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۱۸

همایش بین المللی توسعه روستایی در زاهدان به کار خود پایان داد

همایش بین المللی توسعه روستایی در زاهدان به کار خود پایان داد

زاهدان - خبرگزاری مهر: همایش بین المللی توسعه روستایی که از 26 بهمن در سالن امام رضا (ع) دانشگاه سیستان و بلوچستان در زاهدان آغاز شده بود، روز گذشته به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بین المللی توسعه روستایی با حضور 15 دانشمند برجسته از هشت کشور جهان و شماری از دانشمندان و محققان ایرانی طی روزهای 26 و 27 بهمن در تالار امام رضا (ع) دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد.

از مجموع 700 مقاله ارائه شده به دبیرخانه این همایش 40 مورد آن قرائت شد.

موقعیت خاص جغرافیایی، وجود روستاهای متعدد، توانمندی های فراوان از جمله کیفیت خاک و استفاده از تجارب دانشمندان و محققان کشورهای منطقه و استان های مختلف کشور زمینه ساز برگزاری این همایش بوده است.

این همایش با همکاری سازمان پژوهش ‌های علمی صنعتی ایران، استانداری، جهاد کشاورزی، همیاری‌ شهرداری ها، مسکن و شهرسازی، بانک کشاورزی و تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

سیستان و بلوچستان جزو معدود استان‌ هایی است که روستازایی دارد و تعداد روستاها در حال افزایش است.

برپایی نمایشگاه توانمندی روستاهای سیستان و بلوچستان از جمله برنامه های جنبی این همایش بود.

در مراسم اختتامیه این همایش تعدادی از اساتید دانشگاه و پدیدآورندگان مقالات لوحی به رسم یادبود دریافت کردند.

کد مطلب 1536030

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