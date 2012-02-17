توسعه روستاها زمینه ساز پیشرفت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد آزاد در همایش بین الملی توسعه روستایی در سالن امام رضا (ع) دانشگاه سیستان و بلوچستان اظهار داشت: امروز دولت در همه زمینه‌ های اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و... به روستاها توجه خاصی دارد.

وی گفت: خدمات زیادی در روستاها صورت گرفته است اما چون اشتغال پایدار آن مورد توجه قرا نگرفته در برخی از مناطق همچنان شاهد مهاجرت از روستا به شهر هستیم.

وی افزود: برای توسعه همه جانبه و متوازن جامعه روستایی و کمک به مهاجرت معکوس باید تامین نیازهای واقعی روستاییان مورد بازنگری اساسی قرار گیرد.

استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: دولت برای رفع این مشکل دولت با ارائه خدمات الکترونیکی دسترسی روستائیان را به انواع خدمات آسان کرده است زیرا فقط احداث راه امکان ارتباط را برای روستاها آسان نخواهد کرد.

وی گفت: شناخت اولویت‌ های کاری روستاها باید در راس برنامه‌ ریزی‌ها قرار گیرد.

وی افزود: برخی روستاها به رغم برخورداری از همه امکانات رفاهی نظیر آب، برق، تلفن، خانه بهداشت و مدرسه خالی از سکنه شده است و این آسیب حاکی از نامتناسب بودن اولویت های کاری در رسیدگی به روستاهاست.

آزاد اظهار داشت: بخش زیادی از جمعیت مهاجر روستاها در شهرها حاشیه نشین شده اند و می توان گفت این افراد نه روستایی هستند و نه شهری، زیرا از یک طرفی جامعه مولد نیستند و از طرف دیگر ناخواسته از برخی خدمات شهری نیز محروم هستند.

وی گفت: دولت طی شش سال گذشته برای توسعه و عمران روستاهای سیستان و بلوچستان در سه بخش راه، طرح هادی و آب 700 میلیارد تومان هزینه کرده است.

وی افزود: این استان جزو معدود استان‌ هایی است که روستا زایی دارد و تعداد روستاها در حال افزایش است.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: نیازهای روستائیان گوناگون است و برای رفع نیازهای آنان در این منطقه اقدامات بسیاری انجام شده اما هنوز تا رسیدن به حد مطلوب فاصله داریم.

وی گفت: دولت ماهیانه 110 میلیارد تومان یارانه به سیستان و بلوچستان پرداخت می کند که برای احداث یک کارخانه سیمان و ایجاد پنج هزار نفر شغل کافیست و اگر این سرمایه عظیم بویژه در جوامع روستایی درست هدایت شود می تواند به کارآفرینی شتاب دهد.

وی افزود: احداث 183 مدرسه شبانه روزی روستایی باعث ادامه تحصیل دانش آموزان زیادی بویژه دختران تا مقاطع بالاتر شده است.

همایش بین المللی توسعه روستایی با حضور دانشمندان ایران و هشت کشور آسیا و اقیانوسیه تا 27 بهمن در تالار امام رضا (ع) دانشگاه سیستان و بلوچستان ادامه دارد.