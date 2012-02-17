ایجاد زمینه ‌های رفاهی واجتماعی مهمترین رکن توسعه پایداردر روستاها است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی در اولین همایش بین المللی توسعه روستایی در سالن امام رضا (ع) دانشگاه سیستان و بلوچستان اظهار داشت: دولت اقدامات زیادی برای رفاه و آبادانی روستاها انجام داده و می دهد اما برخی کارهای غیر ضروری زحمات مردم و مسئولان را به باد می دهد.

وی گفت: در زمان انقلاب نسبت جمعیت جامعه روستایی به شهری 65 به 35 درصد بود اما امروز این آمار بر عکس شده که باید برای بازگشت روستانشینان به روستاها تدابیری اتخاذ شود.

وی افزود: در کشور ما به دلیل وجود امکانات درآمد زایی در سطح شهرها، درآمد شهری بیشتر از کار و درآمد روستایی است به همین دلیل جوانان روستایی به شهرها مهاجرت می ‌کنند.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان بیان داشت: باید صنایع تبدیلی در روستاها ایجاد شود تا دیگر شاهد مهاجرت جوانان از روستا به شهر نباشیم.

وی گفت: اکنون سطح خدمات رفاهی در بیشتر روستاهای ما مطلوب است اما اقتصاد این مناطق پویا نیست مثلا در یک روستا که قطب تولید خرماست اگر کارگاه فرآوری این محصول نیز ایجاد شود علاوه بر اشتغال مولد و پایدار ارزش افزوده زیادی نصیب مردم می شود.

وی افزود: بانک های ایران نه تنها به تامین نیازهای اقتصاد روستایی بی توجه هستند بلکه تسهیلات کافی و ضروری را برای کشاورزان مهیا نمی کنند.

آیت الله سلیمانی اظهار داشت: بانک کشاورزی به تنهایی نمی‌ تواند نیازهای اساسی و ضروری روستاییان را برطرف کند و امروز روستانشینان برای تامین نیازهای خود با مشکلات جدی روبه ‌رو هستند.

وی گفت: وقتی بانک ها به عنوان مراکز مهم اقتصادی به توسعه و اقتصاد روستاها در بخش های کشاورزی، دامداری و صنایع دستی توجه ندارند تلاش دولت، مردم و سایر بخش های خصوصی بی نتیجه خواهد بود.

همایش بین المللی توسعه روستاها که 700 مقاله به آن ارائه شده است با حضور دانشمندان و کارشناسان هشت کشور آسیا و اقیانوسیه تا 27 بهمن ادامه دارد.