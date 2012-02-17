به گزارش خبرنگار مهر، هفته تصویرگری با افتتاح چهار نمایشگاه از آثار هنرمندان عضو انجمن تصویرگران، منتخب آثار فرشید مثقالی، منوچهر درخشه و کمیک استریپ از ۲۳ بهمن ماه در گالری‌های خانه هنرمندان برپا شد. مدیر انجمن تصویرگران از برپایی چهار نمایشگاه از هنرمندانی چون فرشید مثقالی، منوچهر درخشه و هنرمندان عضو انجمن خبر داد و گفت: این چهار نمایشگاه طی هفته تصویرگری در خانه هنرمندان برپا خواهد شد.

علی هاشمی شهرکی مدیر انجمن تصویرگران درباره این نمایشگاه‌ها و برنامه‌های انجمن در هفته تصویرگری گفت: هفته تصویرگری از ۲۳ تا ۲۸ بهمن ماه در خانه هنرمندان برگزار خواهد شد که طی این هفته چهار نمایشگاه از آثار هنرمندان عضو انجمن تصویرگران، نمایشگاه منتخب آثار فرشید مثقالی و منوچهر در فشه (تصویرگر کتاب‌های درسی در دهه ۵۰ و ۶۰) و همچنین نمایشگاه آثار کمیک استریپ از هنرمندان را در گالری‌های خانه هنرمندان برپا خواهیم کرد.



- نمایشگاه عکس‌های برگزیده سال 2011 مسابقه جهانی عکاسی خبری "ورلد پرس فوتو" به کار خود در شهر کوالالامپور پایتخت مالزی پایان داد. این نمایشگاه دور‌ای به مدت دو هفته از دهم بهمن ماه در مرکز همایش‌های شهر کوالالامپور برگزار شده بود و در آن عکس‌های برگزیده در حوز‌هایی هم چون طبیعت، ورزش، زندگی روزمره و مسائل دنیای معاصر به نمایش درآمدند. بر اساس این گزارش، شهر مالاکا در جنوب مالزی میزبان بعدی این نمایشگاه خواهد بود. جایزه برگزیده سال 2011 این مسابقه متعلق به پرتره "بی بی عایشه"، دختر افغانی است که بینی وی به دلیل فرار از خانه توسط خانواده همسرش بریده شده بود.مجموعه عکس های ابراهیم نوروزی عکاس ایرانی نیز برنده جایزه دوم مسابقه مطبوعاتی ورلد پرس فوتو در سال 2011 شده است.

بنیاد ورلد پرس فوتو که در کشور هلند مستقر است، به منظور ترویج عکاسی خبری، در ماه فوریه هر سال جوایزی را به عکس های برگزیده سال پیش از آن اعطا می کند.

- مراسم بزرگداشت هفتمین روز و یادبود درگذشت استاد اسفندیار احمدیه؛ پدر انیمیشن ایران و پیشکسوت نقاشی در خانه هنرمندان ایران برگزار شد. در این مراسم که عصر روز 25 بهمن ماه در خانه هنرمندان برگزار شد، هنرمندانی چون نورالدین زرین کلک در مورد این استاد بزرگ نقاشی ایران سخن گفتند.

- جایزه جهانی بیداری به صورت سالانه برگزار می‌شود. دبیر اجرایی نخستین جایزه جهانی بیداری گفت: جایزه جهانی بیداری برنامه‌ایست که طوری طراحی شده که بتوان آن را به صورت سالیانه برگزار کرد. امیر عبدالحسینی؛ دبیر اجرایی جایزه جهانی بیداری گفت: این برناکه در 3 رشته کاریکاتور، پوستر و عکس شرکت کردند که به ترتیب بیشترین آمار شرکت‌کننده در هر رشته را نیز ابتدا کاریکاتور بعد پوستر و سپس عکس دارند. وی با اشاره به افزایش آمار شرکت‌کنندگان در روزهای پایانی ارسال آثار گفت: معمولاً آمار شرکت‌کنندگان در این جایزه جهانی همچون دیگر رویدادهای تجسمی از جمله جشنواره‌ها و دوسالانه‌های مختلف، در آخرین روزها چندبرابر می‌شود،‌بنابراین اعلام آمار در روزهای پایانی واقعی‌تر است.

دبیر اجرایی جایزه جهانی بیداری درباره ترکیب هیئت داوران این رویداد توضیح داد: در هر رشته سه مهمان خارجی داریم که دو نفر در ترکیب هیئت داوران حضور دارند و یک نفر دیگر هم نمایشگاه ویژه یا ورک‌شاپ خواهد داشت. وی افزود: در هر رشته پنج نفر در ترکیب هیئت داوران حضور دارند که شامل سه ایرانی و دو داور خارجی است.

عبدالحسینی گفت: ۳۰ بهمن‌ماه آخرین روز ارسال آثار به جایزه جهانی بیداری است و ۱۵ اسفندماه نیز انتخاب اولیه آثار صورت می‌گیرد و اواخر فروردین‌ماه سال ۹۱ نیز نمایشگاه آثار منتخب را خواهیم داشت و مهمانان خارجی ما نیز در مجموع ۹ نفرند که هفته آخر داوری آثار در ایران حضور خواهند داشت و در مراسم اختتامیه این جایزه نیز حضور دارند.

- گالری آریا میزبان تابلوهای کوچک می‌شود. مهلت ارسال آثار به نمایشگاه تابلوهای کوچک به پایان رسید و بیش از هزار هنرمند آثار خود را برای حضور در این نمایشگاه به گالری آریا تحویل دادند. آریا اقبال شکوهی مدیر گالری آریا با اعلام این خبر گفت: نخستین نمایشگاه تابلوهای کوچک با استقبال هنرمندان حوزه تجسمی روبرو شد و 1050 هنرمند آثار خود را به گالری تحویل دادند. این در حالی است که هنرمندان از یک تا هجده اثر ارائه کرده اند و در مجموع نزدیک به 2000 اثر به گالری رسیده است. وی در ادامه افزود: ارزیابی آثار برای حضور در نمایشگاه آغاز شده است و تاکنون نیمی از آثار را برای حضور در نمایشگاه تابلوهای کوچک بررسی کرده‌ایم.



مدیر گالری آریا که بر اساس سیاست‌های این گالری آثار را برای حضور در نمایشگاه انتخاب می‌کند، درباره نخستین نمایشگاه تابلوهای کوچک گفت: از آنجا که بر اساس فراخوان متعهد شدیم که آثاری را برای نمایشگاه انتخاب کنیم که ارزش هنری آنها را اندازه اثر تعیین نمی کند؛ بر همین اساس، آثار را با وسواس هرچه تمام تر انتخاب می‌کنیم و با توجه به استقبال هنرمندان هیچگونه محدودیتی برای ارائه آثار نداریم. نمایشگاه تابلوهای کوچک با هدف جمع آوری مجموعه آثاری که ارزش هنری آنها را اندازه اثر تعیین نمی‌کند به همت گالری آریا برپا می‌شود. در این نمایشگاه آثار نقاشی، طراحی، چاپ دستی و تصویرسازی به نمایش در خواهد آمد.



این نمایشگاه در دو بخش برگزار خواهد شد. بخش نخست نمایشگاه به صورت فروش چند‌باره آثار برگزار می‌شود. در این بخش از هر هنرمند 2 اثر با قیمت پایه 100 هزار تومان به حراج گذاشته خواهد شد و هر اثر در 10 نوبت به فروش می‌رسد. در هر نوبت نیز خریداران آثار می توانند 50 هزار تومان قیمت آثار را بالا ببرند. همچنین بخش دوم این نمایشگاه نیز به آثاری اختصاص دارد که با قیمت ثابت150هزار تومان ارائه خواهند شد.



نمایشگاه تابلوهای کوچک از روز جمعه 28 بهمن ماه در گالری آریا واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه بهشتی، کوی زرین، شماره 10 افتتاح و تا 9 اسفندماه میزبان علاقمندان است.

ـ گالری‌های موسسه فرهنگی صبا، فروشگاه مرکزی شهر کتاب، گالری ایده و گالری محسن برنامه‌های بعدی خود را اعلام کردند. فروشگاه مرکزی شهر کتاب که پیش از این میزبان آثار هنرمندان بزرگی چون منوچهر معتبر، ابراهیم حقیقی، یعقوب امدادیان و زنده یاد ایرج زند بوده است؛ اکنون منتخبی از نقاشی‌های حسینعلی ذابحی را از تاریخ 19 بهمن تا 19 اسفندماه ماه در گالری خود به نمایش گذاشته است.



گالری فروشگاه مرکزی شهرکتاب به منظور ایجاد تعامل بیشتر میان هنر معاصر ایران با مردم و در دسترس عموم علاقه‌مندان به فرهنگ قرار دادن آن به دور از فضای رسمی گالری‌ها، اقدام به برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی نموده تا هنر تجسمی معاصر ایران که کمتر از سایر هنرهای ایرانی شناخته شده است در فضای فکری و ذهنی عموم ایرانیان وارد شود و از این طریق در تعامل با زندگی آنان قرار گیرد.



نقاشی‌های ذابحی تاکنون در گالری‌های ترانسپوزیسیون و سولانژ پاریس به نمایش درآمده‌ و در ایران هم در بیش از ده نمایشگاه انفرادی به نمایش گذاشته شده‌اند. آثار این هنرمند در گالری فروشگاه مرکزی شهرکتاب، واقع در خیابان شریعتی، بالا‌تر از خیابان مطهری، شماره 743 طبقه‌ همکف به نمایش گذاشته شده‌اند. بازدید از این گالری، برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

- "آبی‌ها" عنوان تازه‌ترین مجموعه از چیدمان‌های عکس سارا دولت‌آبادی است که در تهران به‌نمایش گذاشته می‌شود. 17 عکس از چیدمان‌های انتزاعی این هنرمند در ابعاد و اندازه‌های مختلف از روز جمعه 28 بهمن ماه در گالری محسن به‌تماشا گذاشته می‌شوند. انزوا، تنهایی، سکوت و سکون انسان موضوع آثار این مجموعه‌ی دولت‌آبادی است که همراه با دو اُبژه‌ به‌صورت اینستالیشن در دو اتاق سیاه و سفید این گالری ارایه می‌شوند. این نمایشگاه تا 11 اسفندماه جاری در گالری یادشده واقع در خیابان ظفر، خیابان ناجی، خیابان فرزان، کوچه نوربخش، بلوار مینای شرقی، پلاک 42 برپاست.

- موسسه صبا نمایشگاه کرشمه های خط شامل آثارخوشنویسی استاد عباس اخوین را در نگارخانه های صبا و لرزاده، به نمایش می‌گذارد. در این نمایشگاه 60 اثر از این پیشکسوت خوشنویس ایران با موضوع آیات قرآنی و اشعار حافظ، سعدی و مولانا به نمایش در می آید. اغلب این آثار برای اولین بار است که به نمایش در می آید، و مربوط به سال های 85، 88 و 90 است، و به شیوه نستعلیق خطاطی شده و از قلم کتابت بالای شش دانگ است. علاقه مندان می‌توانند برای بازدید از این نمایشگاه به خیابان ولی عصر، خیابان طالقانی، خیابان شهید برادران مظفر، شماره ۱۲۵ مراجعه کنند. این نمایشگاه تا 28 اسفند همه روزه بجز ایام تعطیل، از ساعت 10 لغایت 19 ، میزبان عموم بازدیدکنندگان خواهد بود.

ـ "سپیده صیاد دریابخش" نخستین نمایشگاه انفرادی خود را با عنوان "آن‌ها" در گالری ایده برگزار می‌کند. دریابخش که پیش از این در نمایشگاه‌های عمومی متعددی حضور داشته در نخستین تجربه انفرادی خود، 20 پرتره اکسپرسیو از آدم‌هایی ذهنی و خیالی را انتخاب کرده که گویی نگاه آن‌ها مسیر خاصی را دنبال می‌کنند. مردها، زن‌ها یا آدم‌های پیری که برای همه ما آشنا هستند و ردپایشان در یادمان مانده است. سپیده صیاد دریابخش "آن‌ها"را با ترکیبی از آکریلیک، مداد رنگی، مداد شمعی و... روی مقوا خلق کرده و این نمایشگاه از روز جمعه 28 بهمن ماه لغایت 4 اسفندماه در گالری "ایده" پذیرای علاقمندان خواهد بود.