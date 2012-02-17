جبهه متحد اصولگرایان هنوز فهرست نهائی خود در استان مرکزی را ارائه نداده است

نادر مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اسامی اعلام شده نامزدهای مورد حمایت این جبهه در برخی سایت ها را تکذیب کرد چرا که این فهرست از طریق سایت رسمی جبهه متحد اصولگرایان اعلام نشده است، و در ادامه افزود: جبهه متحد هنوز فهرست نهائی خود را ارائه نداده است.

وی گفت: نظر نهایی جبهه متحد اصولگرایی در آینده نزدیک و در فرصت قانونی پس از اعلام نهائی اسامی کاندیداها توسط دفتر نظارت استان مرکزی و شورای نگهبان از طریق سایت رسمی این جبهه به نشانیhttp://www.jebhemottahed.ir/markazi اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ماعلاقه و جدیت برای حضور پر شور در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی داریم و شوق وافر عموم مردم وفادار و همیشه در صحنه اراک قابل قدردانی است، گفت: مردم ولایتمداراستان مرکزی می رساند فهرستی اخیرا که در بعضی سایت‌های خبری منعکس شده است فهرست جبهه نیست.

