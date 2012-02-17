سفارش خرید 230 فروند بوئینگ برای اندونزی / نسل جدید 737

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جاکارتا پست، "روسدی کیرانا"، مؤسس و رئیس شرکت هواپیمایی لایِن با اشاره به سفارش 201 فروند بوئینگ 737 ماکس و 29 فروند نسل جدید 737 در این زمینه گفت: از فراهم شدن چنین فرصتی بسیار خوشحالم.

از سوی دیگر بزرگنرین تولید کننده هواپیمای تجاری در شیکاگو به مناسبت این قرارداد تاریخی مراسم جشنی در شیکاگو برگزار کرد.

به گزارش شرکت هواپیما سازی بوئینگ، مدل 737 ماکس این شرکت به دلیل استفاده از فنآوری پیچیده در مصرف سوخت بهره وری منحصر به فردی دارد.

این شرکت متعهد به تحویل بیش از یک هزار فروند از این مدل هواپیما به 15 مشتری است که بیشترین تعداد را اندونزی سفارش داده است.

