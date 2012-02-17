  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۸ بهمن ۱۳۹۰، ۷:۰۸

بزرگترین خرید بوئینگ ؛

سفارش خرید 230 فروند بوئینگ برای اندونزی / نسل جدید 737

سفارش خرید 230 فروند بوئینگ برای اندونزی / نسل جدید 737

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: شرکت هوایی لایِن (Lion) اندونزی با سفارش 230 فروند هواپیمای بوئینگ به ارزش 22.4 میلیارد دلار بزرگترین سفارش خرید هواپیما از بوئینگ را رقم زد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جاکارتا پست، "روسدی کیرانا"، مؤسس و رئیس شرکت هواپیمایی لایِن با اشاره به سفارش 201 فروند بوئینگ 737 ماکس و 29 فروند نسل جدید 737 در این زمینه گفت: از فراهم شدن چنین فرصتی بسیار خوشحالم.

از سوی دیگر بزرگنرین تولید کننده هواپیمای تجاری در شیکاگو به مناسبت این قرارداد تاریخی مراسم جشنی در شیکاگو برگزار کرد.

به گزارش شرکت هواپیما سازی بوئینگ، مدل 737 ماکس این شرکت به دلیل استفاده از فنآوری پیچیده در مصرف سوخت بهره وری منحصر به فردی دارد.

 این شرکت متعهد به تحویل بیش از یک هزار فروند از این مدل هواپیما به 15 مشتری است که بیشترین تعداد را اندونزی سفارش داده است.
 

کد مطلب 1536039

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها