عاشق سمتت نباش/ با شهامت اشتباهاتت را بپذیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ساندیلی (Sundaily) مالزی ، خطاب سخنان نخست وزیر سابق مالزی به اتهامات اخیر مؤسسه "پرواری ملی" که متعلق به خانواده "شهریزات عبدالجلیل" وزیر زنان مالزی است .

این مؤسسه به سوء استفاده از وام دولتی 250 میلیون رینگتی که جهت احداث یک دامداری در شهر "گماس" دریافت کرده بود متهم شده است.

ماهاتیر محمد از شهریزات که رییس شاخه زنان حزب آمنو (حزب حاکم مالزی ) نیز هست، خواست که نسبت به منافع حزب مسئول تر باشد و افزود: من از وی نمی خواهم که استعفا دهد ولی ما همیشه باید شهامت مسئولیت اشتباهاتمان را داشته باشیم.

وی در ادامه با اشاره به حیاتی بودن تأثیر محبوبیت مردمی در فعالیتهای سیاستمداران گفت: من خودم سالها با وجود داشتن بالاترین مقام در حزب و دولت ، وقتی متوجه شدم که مردم از من خسته شده اند از مسئولیتهایم کنار کشیدم.

وی که در یک کنفرانس خبری با خبرنگاران گفت و گو می کرد در ادامه گفت: تصمیم با خود شهریزات است که از وزارت استعفا بدهد یا نه .

این دومین بار است که ماهاتیر محمد استعفای شهریزات را درخواست می کند.

شهریزات که علاوه بر وزارت زنان، خانواده و توسعه اجتماعی مالزی ریاست شاخه زنان حزب آمنو را هم برعهده دارد متهم است که یک پروژه دولتی به ارزش 250 میلیون رینگیت ( هر دلار معادل سه رینگیت ) را به اعضای خانواده خود واگذار کرده است.

تعدادی از اعضای حزب آمنو همزمان با برگزاری مجمع عمومی این حزب در آستانه انتخابات سراسری این کشور خواستار کناره گیری شهریزات شدند و از او خواستند پیروزی حزب آمنو را به خطر نیاندازد.

