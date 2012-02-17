سمینار وحدت اسلامی در دانشگاه جوگجاکارتا/ اعطای 10 بورس تحصیلی به اندونزی

به گزارش خبرنگار مهر ، در این مراسم که با اجرای برنامه های نشیدخوانی و مولودی خوانی ایرانی و اندونزیایی همراه بود حجت الاسلام والمسلمین دکتر بی ازار شیرازی رئیس دانشگاه مجمع التقریب ، محمد علی ربانی رایزن فرهنگی ، دکتر عبدالغفور معاون دانشگاه ، کیاحی جادول المولی رئیس سازمان نهضت العلمای منطقه جوگجاکارتا پیرامون وحدت اسلامی سخن گفتند.

رئیس سازمان نهضت العلمای منطقه جوگجاکارتا در سخنانش با اشاره به جریانهای ضد شیعی اخیر در اندونزی به قرائت بخش هایی از کتاب تاریخ اسلام در اندونزی و اشاره به نقش سادات در ورود اسلام به اندونزی پرداخت .



کیاحی جادول المولی همچنین به تشریح نقش اندیشمندان ایرانی وشیعی در تمدن وفرهنگ اسلامی پرداخت و گفت : مسلمانان شیعه وسنی در طول تاریخ گذشته با یکدیگر تعامل داشتند و در کنار یکدیگر به رشد وبالندگی اسلام کمک کردند لذا سخن گفتن از حذف شیعه و نادیده گرفتن نقش تاریخی آن مورد قبول نبوده و نتیجه ای جز تشدید تفرقه و اختلاف بین امت اسلامی بدنبال نخواهد داشت.

معاون دانشگاه اسلامی سونان نیز در سخنانش برپایی نشست ها و گفتگو میان اندیشمندان را مناسب ترین راه حل برای حل و کاهش منازعات مذهبی دانست .



دکتر عبدالغفور یاداورشد بزودی سمیناری را با موضوع شیعه برگزارخواهد کرد و از متفکرین شیعه جهت تبیین عقائد و دیدگاههای خود و پاسخ به شبهات ارائه شده دعوت بعمل می اورد .



وی از جمهوری اسلامی ایران خواست تا با فراهم اوردن امکان سفر هر چه بیشتر علما واساتید به ایران زمینه مطالعه هر چه بهتر تحولات و واقعیت های موجود در جوامع شیعه را فراهم اورد.



رایزن فرهنگی کشورمان نیز طی سخنانی با استناد به آیات قرآنی خاطر نشان ساخت ؛ پیامبر اکرم ص در زمانی ظهور کرد که منازعات خونین قبیله ای و قومی در میان مردمان جزیره العرب رواج داشت و نظام طبقاتی دیوارهای بلندی را بین طبقات اجتماعی جامعه ایجاد نموده بود.



محمد علی ربانی افزود: قرآن کریم همه انسانها را بر مبنی نفس واحده تعریف کرده و مسلمانان را علیرغم همه تنوع ها وتفاوتهای فرهنگی و قومی و تفاوت در برداشت ها و فهم ودرک منابع ومتون دینی و تاریخی آنانرا به امت واحده خوانده و اساس وحدت میان انان را نیز الفت واخوت دانسته است .



وی گسترش سریع اسلام در سرزمین های مختلف را مدیون ظرفیت بی نظیر اسلام در جذب و استفاده از ظرفیت های فرهنگی و تمدنی سایر ملل دانست و یاداورشد مسلمانان امروزه بیش از هر زمان دیگر به سودمندیها و قابلیتهای وحدت اسلامی و پیروی از سیره پیامبرص به عنوان اسوه حسنه نیازمندند.



دکتر بی آزار شیرازی نیز در این سمینار با استناد به سیره نبوی به تشریح اختلاف و شیوه های مدارا و سازگاری مذهبی در بین مسلمانان پرداخت و با استناد به برخی متون فقهی و کلامی به تشریح سابقه فعالیتهای تقریبی در جهان اسلام پرداخت .



رئیس دانشگاه تقریب مذاهب کشورمان همچنین دانشگاه تقریب مذاهب را مرکزی برای تربیت اندیشمندان تقریبی خواند و ابراز آمادگی کرد تا سالانه 10 بورس تحصیلی به جوانان اندونزیایی جهت تحصیل در این دانشگاه اعطاء نماید.



این مراسم که با اجرای برنامه های مختلف و با حضور پرشور دانشجویان همراه بود در رسانه های جوگجاکارتا انعکاس گسترده ای داشت .