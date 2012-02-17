افراد بیشتری درانفجارهادست داشتند/سفارت رژیم صهیونیستی دربانکوک تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون فرمانده پلیس تایلند گفت که به استناد سخنان شاهدان و بر اساس تصاویر ضبط شده توسط دوربین های مستقر در محل وقوع سومین انفجار، فرد دیگری نیز در این حادثه دست داشته است.

"پان سیری پراپاوات"، افزود: انفجار اول در محل سکونت مظنونین حادثه و انفجار دوم در خیابانی در مرکز شهر هنگام تعقیب و گریز پلیس تایلند با یکی از مظنونین رخ داد.پلیس تایلند به دنبال زنی است که این خانه را در اجاره خود داشته است.

در همین حال شبکه دولتی تایلند به نقل از رئیس پلیس شهر بانکوک، "وینای تونگ سونگ"، ادعا کرد که حداقل 6 نفر در ماجرای روز دوشنبه دست داشته اند ولی وی اطلاعات بیشتری در این مورد بیان نکرد.

در حال حاضر یکی از مظنونان حادثه با نام "سعید م." که گفته می شود از اتباع ایران است به علت از دست دادن دو پای خود در بیمارستان بسر می برد. در حالی که مظنون دیگری با نام "محمد خ." در بازداشت پلیس تایلند است. مقامات انتظامی این کشور هم چنین از مالزی خواهان استرداد مظنون سومی شده اند که در فرودگاه شهر کوالالامپور دستگیر شده است.

پلیس تایلند اقدامات امنیتی را در اطراف سفارت رژیم صهیونیستی افزایش داده است و سفارت این کشور هم اکنون به صورت موقت تعطیل است.

در همین حال استاد دانشگاه "چولالونگون" تایلند انفجارهای روز دوشنبه در بانکوک را کار گروه های شبه نظامی مستقل و تبهکار دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه "بانکوک پست" چاپ تایلند، "سوراووت آری" این انفجارها را بر خلاف اتهام رسانه های غربی ناشی از حرکت های تروریستی دولتی ندانست و گفت که انجام حملات تروریستی در تایلند به سود دولت ایران نیست.

وی این انفجار ها و نسبت دادن آنها به دولت ایران را در ادامه تلاش آمریکا و اسراییل برای تحریم و انزوای بیشتر ایران توصیف کرد و گفت: آنها در تلاش هستند پس از ترور دانشمندان هسته ای در ایران با نسبت دادن این حوادث به ایران این کشور را به عنوان حامی تروریسم دولتی و خطری برای دیگر کشورها معرفی کنند.

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان نیز دست داشتن ایران در این حوادث را رد کرده و آن را "تلاشی بی ثمر و اقدامی واهی" برای آسیب زدن به روابط دوستانه ایران و تایلند نامیده است.

در سه حادثه انفجار که روز سه شنبه در مرکز شهر بانکوک پایتخت کشور تایلند رخ داد پنج نفر از جمله یک تبعه کشورمان مجروح شدند.