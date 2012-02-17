نماینده مهر در جشنواره مطبوعات مازندران افتخار آفرید

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تقدیر از برترین های دهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاریهای مازندران، شامگاه پنجشنبه با حضور محمد زاده معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی و خوش آیین مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

هیئت داوران دهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاریهای مازندران مشتمل از استاد مجید رضاییان، علی اکبر قاضی زاده، محمد رضا کتابدار، محمود مختاریان و گیتی علی آبادی بودند.

بالغ بر 150 اثر از 90 فعال رسانه ای به جشنواره رسید که هیئت داوران با پذیرش 16 اثر در حوزه های مختلف موافقت کرد.

در این مراسم از برگزیدگان بخش های خبر، مصاحبه، صفحه آرایی، عکس خبری، گزارش، یادداشت و سرمقاله، مقاله، ویژه و غرفه های برتر تجلیل شد.

بر این اساس، در بخش خبر، سعید خیراندیش از روزنامه وارش اول شد. رقیه نعلبندانی از خبرگزاری فارس و حسین قربانی میانرودی نماینده خبرگزاری مهر در استان مقام دوم این بخش را کسب کرده و سهیلا مراتی از هفته نامه پیک خزر، رتبه سوم این بخش را کسب کرد.

حسین بزرگر ولیکچالی، زهرا اسلامی و مهدی کهن روز زیدی به ترتیب از بشیر مازندران، بشیر مازندران و خبرگزاری فارس حائز رتبه های اول تا سوم بخش مصاحبه شدند.

بهنام کوشکی از دوهفته نامه نسیم دریا، ساسان شیخی هفته نامه شمال سبز و آمنه خانجانی از ویژنامه ابتکار، نفرات برتر بخش صفحه آرایی شدند.

ابراهیم فلاح از هفته نامه پژواک شمال و طاهره بخشنده از هفته نامه بابل نامه نفرات اول و دوم بخش عکس خبری شدند.

سید رضا هاشمی کرویی از خبرگزاری جمهوری اسلامی، میثم محسنی ویژه نامه ایران زمین و بتول سلطانی از روزنامه همشهری توانستند نفرات اول تا سوم بخش گزارش این جشنواره را به خود اختصاص دهند.

اکبر مقدسی از هفته نامه بهنگر و محمد حسین ملایی کندلوسی از خبرگزاری فارس مشترکا مقام اول بخش یادداشت و سرمقاله را کسب کرده و ذبیح الله بناگر از هفته نامه پیام آمل تنها برگزیده بخش مقاله شده است.

زهرا اسلامی و کوروش غفاری چراتی هر دو از دوهفته نامه سرخرود مشترکا به مقام نخست بخش ویژه توسعه و پیشرفت استان نائل آمدند.

حسین احمدی، خبرنگار روزنامه قدس در مازندران نیز تنها برگزیده بخش تیتر دهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاریهای مازندران بود.

در این جشنواره از افراد ذیل در حوزه های خبر، سرگرمی و جدول، رویدادهای خبری و رویدادهای سیاسی در قالب آثار قابل تقدیر تجلیل شد.

بر این اساس، ربابه حسین پور و سیده سکینه رسولی امری به ترتیب از هفته نامه همولایتی و روزنامه وارش تجلیل شد.

ربابه حسین پور و اسفندیار زرکوب تهرانی به ترتیب از هفته نامه های همولایتی و پیک شمال در بخش سرگرمی و جدول تجلیل شد.

لاله انگورج تقوی و زهرا طاهری پرکوهی از روزنامه نقش قلم و خبرگزاری ایسنا در بخش رویدادهای خبری قدردانی شد.

کامران فلاحتی و حسین خانی ایمچه از دوهفته نامه نسیم دریا و روزنامه ایران در بخش رویدادهای سیاسی مورد تقدیر قرار گرفتند.

نشریات و خبرگزاریهای نخست مازندران، پژواک شمال، روزنامه کار و کارگر، خبرگزاری پانا به عنوان غرفه های برتر نمایشگاه تجلیل و در بخش عفاف و حجاب از سیده طاهره علوی از روزنامه اقتصاد پویا و زهرا حاجیان از نشریه سارویه با اهدا هدایایی تجلیل شد.

مازندران دارای 500 فعال مطبوعاتی است.