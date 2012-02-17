به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها روز پنجشنبه با حضور554 کاراته کا در زنجان برگزار شد که در نهایت کاراته کاهای استان مرکزی با دو طلا و یک نقره بالاتر از سایر تیم ها قرار گرفتند.

قم با 2 طلا و یک برنز در جای دوم ایستاد و تهران هم با یک طلا، یک نقره و یک برنز جایگاه سوم را به خود اختصاص داد. ضمن اینکه اصفهان با یک طلا و 2 برنز و کرمانشاه با یک نقره و 3 برنز عناوین چهارم و پنجم را از آن خود کردند.

نتایج کامل رقابتهای انفرادی در اوزان مختلف:

وزن 55- کیلو گرم: 1- رضا روشن(مرکزی) 2- مجتبی شکوهی(تهران) 3- مهدی طالبیان(اصفهان) و مهدی هاشمیان(کرمانشاه)



وزن 60- کیلو گرم:1- سعید علیپور (قم) 2- پویا سلطانی(زنجان) 3- محمد غروبی(گیلان) و سعید یبات (زنجان)



وزن 67- کیلو گرم: 1- محمد کیشانی(مرکزی) 2- شهروز تقی لو( آذربایجان غربی) 3- نیما شافعی(گیلان) و مهرداد پورشیب( ایلام)



وزن 75-کیلو گرم: ا- محمد هادی داود آبادی(قم) 2-یونس نوروزی(مرکزی) 3- حامد مرادی (کرمانشاه) و ناصر نجفی(قم)



وزن 84- کیلو گرم:ا- امیر امیری(اصفهان) 2- میلاد یاری (کرمانشاه) 3-منصور حسن بیگی (تهران ) و پیمان سلطانیان (کرمانشاه)

