پایان رقابتهای بانوان در تبریز/ معرفی نفرات برتر برای حضور در اردوی تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، برای حضور در اردوهای تیم های ملی در بخش بانوان 1392 کاراته کا رقابتهای خود را از روز سه شنبه 25 بهمن ماه در دو بخش کاتا و کومیته آغاز کردند که در نهایت شب گذشته این مسابقات در رده های سنی مختلف به پایان رسید. نتایج این رقابتها در گروه های سنی مختلف به شرح زیر می باشد:



گروه سنی 16 و 17 سال:

کاتای انفرادی: 1- کوثر سعیدی زاده ( خوزستان)2-مهرگان سادات پورنگ(تهران) 3-فاطمه افشار(تهران) و سارا کیانی( خوزستان)



کاتای تیمی :1- تهران( حدیثه لشگری، لیلا خانی و رویا اکرمی)2- البرز(مهنا محمدعلی زاده، مهسا باقری و مکرمه حمید کردار)3-(فاطمه سیدی،سمیرا کامیابی و ژینوس محمدی مقدم) و کرمانشاه (پردیس حسینی، پریسا روشنی و مریم زین الدین)



کومیته انفرادی:

وزن 48- کیلوگرم:1- زهرا طراز پور از فارس2- فائزه ابراهیمی از کرمانشاه 3- سپیده صادقی و عاطفه عظیمی هر دو از اصفهان



وزن 53- کیلو گرم:1- شیرین آل سعدی از استان فارس 2- بهنوش محمدی از تهران 3-پریسا شهرابی از تهران و فرحناز تقی پور از گیلان



وزن 59-کیلوگرم:1- بهنوش نجفی از کرمانشاه 2- فائزه حاتمی از تهران3- نرگس بختیاروند از تهران و سارا پرند دوش از لرستان هم مشترکاً



وزن 59+کیلوگرم:1- یاسمن یوسفی از تهران 2-هنگامه جعفری از اصفهان3-پرنیاز مرادی از گیلان و روناک ناز موسی از تهران



گروه سنی زیر21 سال:

وزن 53- کیلوگرم: 1- مریم خیامدار از تهران 2- سمیه عطا بخش از گیلان 3- فاطمه قلعه نوعی از مرکزی و گلشن مبصر از خوزستان

وزن 60- کیلوگرم: 1- مرجان میرانی از خراسان رضوی2- رخساره مددیان از مازندارن 3- مریم اسد زاده و مریم سلطان پور هر دو از مازندران



وزن 60+کیلوگرم: 1- ریحانه تختی نیا از گیلان 2- مهرانه حاجی آبادی از مرکزی 3- معصومه حاجی بابایی از تهران و حدیث ملکی پور از کرمانشاه



کاتای انفرادی امید: 1- آرزو فرح بخش از کرمان 2- فاطمه کشاورز از تهران 3-زهره خیری از تهران و تهمینه علیشاهی از فارس



گروه سنی بزرگسالان:

وزن 50-کیلوگرم: 1- نسیم دوستی از تهران 2- فاطمه قاسمی از گیلان3- سوم:چنور حسینی از کردستان و مرضیه جعفری از اصفهان



وزن 55-کیلوگرم:1- شهناز میر حیدری از تهران 2- آرزو ناصری از تهران 3- سمیرا علیمحمدی از اصفهان و ندا بروشک از گیلان



وزن 61- کیلوگرم: 1- رزیتا غفاری از مازندران 2- آلاله صعودی از گیلان3- ویدا کشاورزی از کرمان و حدیثه فامرینی از مرکزی



وزن 68- کیلوگرم: 1- مریم کبیری از قزوین 2- سعیده خرسندی از اصفهان 3- فخری موچانی از مرکزی و زهرا مرادجانی از لرستان



وزن 68+کیلوگرم:1 - الهه رضا زاده از کرمان 2- زهرا میرزا خانیان از اصفهان 3- سمیه عزیزی از کرمانشاه و نرگس مددیان از مازندران

