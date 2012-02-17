جزئیات اعطای وامهای 4 برابری ویژه دانشجویان هسته ای

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در جشنواره خوارزمی خبر از افزایش تسهیلات برای دانشجویان رشته‌های هسته‌ای داد و اعلام کرد از فروردین91 تمام تسهیلات دانشجویی از جمله وام مسکن، ودیعه مسکن، وام‌های ضروری و شهریه برای دانشجویان مشغول به تحصیل در رشته‌های مرتبط با هسته‌ای 4 برابر می‌شود.

منصور حبیب پور گودرزی - قائم مقام رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار مهر از جزئیات این تسهیلات سخن گفت و اضافه کرد: همچنان که وزیر علوم اعلام کرد در حال تدوین و نهایی کردن دستورالعمل پرداخت وام دانشجویان رشته های مرتبط با انرژی هسته ای و شناسایی این رشته ها هستیم تا در سال آینده اجرا و به دانشجویانی که علاوه بر متقاضی بودن، شرایط دریافت این وام را دارند پرداخت شود.

وی با بیان اینکه وامهای مسکن، تحصیلی، ودیعه مسکن، شهریه و وامهای ضروری تا 4 برابر شرایط عادی ارائه تسهیلات از سوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم به این دسته از دانشجویان ارائه خواهد شد، اضافه کرد: شهریه دانشجویان شهریه پرداز نیز در این رشته ها صد در صد از سوی صندوق رفاه پرداخت می شود.

این مقام مسئول در صندوق رفاه دانشجویان اعلام کرد که این میزان وام که مبلغ آن هنوز نهایی نشده است تا سقف دانشجویان متقاضی وجود دارد و در اختیار تمام دانشجویانی که متقاضی باشند و در این دسته از رشته ها تحصیل کنند، قرار می گیرد و نگران میزان آن نیستیم.