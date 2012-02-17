به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچستریونایتد که در مرحله گروهی رقابتهای لیگ قهرمانان با شکست مقابل بازل سوئیس از صعود به دور بعدی بازمانده و به لیگ اروپا آمده بود شب گذشته در ورزشگاه آمستردام آره نا با نتیجه 2 بر صفر میزبان خود آژاکس را از پیش رو برداشت. در این دیدار ابتدا اشلی یانگ در دقیقه 59 و سپس خاویر هرناندز در دقیقه 85 دو گل شاگردان سرالکس فرگوسن را به ثمر رساندند.

در دیگر دیدار مهم منچسترسیتی موفق شد در حضور بیش از 47 هزار تماشاگر ورزشگاه دراگائو، پورتو مدافع عنوان قهرمانی رقابتها را با نتیجه 2 بر یک شکست دهد. در این دیدار ابتدا "سلوستر وارلا" مهاجم پورتو، میزبان را یک بر صفر پیش انداخت اما گل به خودی "پریرا" مدافع این تیم و گل دقیقه 84 "سرخیو آگوئرو" باعث شد شاگردان روبرتو مانچینی دست پر پرتغال را ترک کنند.

نتایج دیگر بازی های شب گذشته به شرح زیر است:

* لوکوموتیو مسکو روسیه 2 – اتلتیک بیلبائو اسپانیا یک

* آلکمار هلند یک – اندرلشت بلژیک صفر

* لاتزیو ایتالیا یک – اتلتیکومادرید اسپانیا 3

* لژیا ورشو مجارستان 2 – اسپورتینگ لیسبون پرتغال 2

* ویکتوریا پلژن جمهوری چک یک – شالکه آلمان یک

* ردبول سالزبورگ اتریش صفر – متالیست خارکیف اوکراین 4

* هانوفر آلمان 2 – بروژ بلژیک یک

* استوا بخارست رومانی صفر – توئنته هلند یک

* استوک سیتی انگلیس صفر – والنسیا اسپانیا یک

* ترابوزان اسپور ترکیه یک – آیندهوون هلند 2

* اودینزه ایتالیا صفر – پائوک اف سی یونان صفر

* ویسلاکراکو لهستان یک – استاندارد لیژ بلژیک یک

دیدارهای برگشت این مرحله روز پنجشنبه 23 فوریه 2012 (4 اسفند 1390) برگزار می‌شود.