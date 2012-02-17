مراسم ختم ابراهیم یونسی برگزار شد/ آخرین وداع با فرزند کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنج شنبه و با حضور پرشور مردم سنندج، مدیران و مسئولان ادارات و سازمان های دولتی و جمعی از اهالی فرهنگ و هنر در سنندج برگزار شد و کردستانی ها با فرزند خود برای آخرین بار وداع کردند.

در این مراسم که از ساعت 14 تا 17 و با حضور گسترده مردم برگزار شد جمعی از مسئولان و مدیران دولتی نیز در آن حضور داشتند که از آن جمله می توان به استاندار کردستان، معاون سیاسی و امنیتی استاندار، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، جمعی از اعضای هیئت علمی و اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان کردستان اشاره کرد.

در ابتدای این مراسم احمد نظیری نویسنده کردستانی در سخنانی به جایگاه و نقش دکتر ابراهیم یونسی اشاره کرد و افزود: دکتر ابراهیم یونسی نه تنها برای ما به عنوان کردستانی بلکه برای تمامی مردم کشور مایه افتخار و سربلندی بود و باید به وجود انسان های بزرگ در این آب و خاک افتخار کرد.

وی گفت: تاریخ کردستان از گذشته های دور تاکنون بزرگ مردان و شیرزنان زیادی را تحویل جامعه بشری داده است و دکتر ابراهیم یونسی یکی از همین مردان تاثیر گذار و نابغه بود که تا سالهای سال و نسل های بعدی از تجربیات و نوشته های این نویسنده و مترجم استفاده می کنند.

در ادامه مراسم امید ورزنده نیز در سخنانی به جایگاه و تاثیر ابراهیم یونسی در عرصه های مختلف در کشور اشاره کرد و یادآور شد: هنر داستان نویسی و ترجمه کشور به واقع بدهکار ابراهیم یونسی است چرا که این نویسنده و مترجم خدمت زیادی به این دو عرصه ارائه کرد.

وی بیان کرد: ترجمه آثار بسیار تاریخی نه تنها خدمت به این بخش در ایران است بلکه خدمتی بزرگ به شناساندن ملت های دیگر نیز به شمار می رود و به همین دلیل بود که ابراهیم یونسی مورد احترام و اکرام زیادی در میان ملت های دیگر نیز برخوردار بود.

مدیر کل سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان نیز در این مراسم به خبرنگار مهر گفت: دکتر یونسی یکی از مفاخر علمی و فرهنگی ایران است و بدون شک خدمات وی به عرصه فرهنگ این کشور برای همیشه در تاریخ ماندگار می شود.

محمد حسن مهاجری افزود: دکتر یونسی به دلیل خدمات شایسته ای که به فرهنگ ایران به ویژه استان کردستان ارائه کرد برای همیشه نام خود را جاودان کرد و به همین دلیل نیز مورد احترام و اکرام ویژه مردم در سراسر کشور قرار داشت.

وی با اظهار تاسف از عدم قدرشناسی مفاخر علمی و فرهنگی در زمان حیات آنها یادآور شد: در زمان تصدی من در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تمامی هماهنگی ها برای برگزاری مراسمی در راستای بزرگداشت دکتر یونسی انجام شد و حتی موافقت های استانی و کشوری نیز اخذ شد که متاسفانه به دلایل نامشخص این برنامه برگزار نشد و من امروز برای عملی نشدن این مهم واقعا متاسفم.

از حاشیه های این مراسم می توان به حضور پرشور کاندیداهای مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه سنندج، کامیاران و دیواندره و پیام های تسلیت آنها اشاره کرد که این پیام های تسلیت به صورت گسترده در مراسم توزیع می شد.

حضور گسترده نویسندگان، شعرا و هنرمندان از مراسم بزرگداشت و ختم دکتر ابراهیم یونسی از جمله دیگر مواردی بود که بیش از همه چیز به چشم می خورد.