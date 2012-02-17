  1. استانها
  2. کردستان
۲۸ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۴۷

شامگاه پنج شنبه/

مراسم ختم ابراهیم یونسی برگزار شد/ آخرین وداع با فرزند کردستان

مراسم ختم ابراهیم یونسی برگزار شد/ آخرین وداع با فرزند کردستان

سنندج - خبرگزاری مهر: مراسم ختم دکتر ابراهیم یونسی مترجم و نویسنده کشورمان با حضور و استقبال پرشور مردم، مسئولان و جمعی از اهالی فرهنگ و هنر کردستان در سنندج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنج شنبه و با حضور پرشور مردم سنندج، مدیران و مسئولان ادارات و سازمان های دولتی و جمعی از اهالی فرهنگ و هنر در سنندج برگزار شد و کردستانی ها با فرزند خود برای آخرین بار وداع کردند.

در این مراسم که از ساعت 14 تا 17 و با حضور گسترده مردم برگزار شد جمعی از مسئولان و مدیران دولتی نیز در آن حضور داشتند که از آن جمله می توان به استاندار کردستان، معاون سیاسی و امنیتی استاندار، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، جمعی از اعضای هیئت علمی و اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان کردستان اشاره کرد.

در ابتدای این مراسم احمد نظیری نویسنده کردستانی در سخنانی به جایگاه و نقش دکتر ابراهیم یونسی اشاره کرد و افزود: دکتر ابراهیم یونسی نه تنها برای ما به عنوان کردستانی بلکه برای تمامی مردم کشور مایه افتخار و سربلندی بود و باید به وجود انسان های بزرگ در این آب و خاک افتخار کرد.

وی گفت: تاریخ کردستان از گذشته های دور تاکنون بزرگ مردان و شیرزنان زیادی را تحویل جامعه بشری داده است و دکتر ابراهیم یونسی یکی از همین مردان تاثیر گذار و نابغه بود که تا سالهای سال و نسل های بعدی از تجربیات و نوشته های این نویسنده و مترجم استفاده می کنند.

در ادامه مراسم امید ورزنده نیز در سخنانی به جایگاه و تاثیر ابراهیم یونسی در عرصه های مختلف در کشور اشاره کرد و یادآور شد: هنر داستان نویسی و ترجمه کشور به واقع بدهکار ابراهیم یونسی است چرا که این نویسنده و مترجم خدمت زیادی به این دو عرصه ارائه کرد.

وی بیان کرد: ترجمه آثار بسیار تاریخی نه تنها خدمت به این بخش در ایران است بلکه خدمتی بزرگ به شناساندن ملت های دیگر نیز به شمار می رود و به همین دلیل بود که ابراهیم یونسی مورد احترام و اکرام زیادی در میان ملت های دیگر نیز برخوردار بود.

مدیر کل سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان نیز در این مراسم به خبرنگار مهر گفت: دکتر یونسی یکی از مفاخر علمی و فرهنگی ایران است و بدون شک خدمات وی به عرصه فرهنگ این کشور برای همیشه در تاریخ ماندگار می شود.

محمد حسن مهاجری افزود: دکتر یونسی به دلیل خدمات شایسته ای که به فرهنگ ایران به ویژه استان کردستان ارائه کرد برای همیشه نام خود را جاودان کرد و به همین دلیل نیز مورد احترام و اکرام ویژه مردم در سراسر کشور قرار داشت.

وی با اظهار تاسف از عدم قدرشناسی مفاخر علمی و فرهنگی در زمان حیات آنها یادآور شد: در زمان تصدی من در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تمامی هماهنگی ها برای برگزاری مراسمی در راستای بزرگداشت دکتر یونسی انجام شد و حتی موافقت های استانی و کشوری نیز اخذ شد که متاسفانه به دلایل نامشخص این برنامه برگزار نشد و من امروز برای عملی نشدن این مهم واقعا متاسفم.

از حاشیه های این مراسم می توان به حضور پرشور کاندیداهای مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه سنندج، کامیاران و دیواندره و پیام های تسلیت آنها اشاره کرد که این پیام های تسلیت به صورت گسترده در مراسم توزیع می شد.

حضور گسترده نویسندگان، شعرا و هنرمندان از مراسم بزرگداشت و ختم دکتر ابراهیم یونسی از جمله دیگر مواردی بود که بیش از همه چیز به چشم می خورد.

کد مطلب 1536051

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها