100 نفر در قالب آموزش الکترونیکی در دانشگاه پیام نور گیلان تحصیل می کنند

مرتضی رضایی صوفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد دانشجو در رشته های جغرافیا، زبان انگلیسی و مدیریت مشغول به تحصیل هستند.

وی اظهارداشت: طی سال تحصیلی آینده در اکثر رشته‌ های کارشناسی موجود آموزش بصورت الکترونیکی خواهد بود.

رئیس دانشگاه پیام نور گیلان استان گفت: گیلان به لحاظ آموزش الکترونیکی در رشته های جغرافیا، زبان انگلیسی و مدیریت به عنوان یک قطب در کشور مطرح است.

وی افزود: اساتید دانشگاه پیام نور گیلان در زمینه تولید محتوای علمی در سراسر کشوربرای آموزش الکترونیکی نقش موثری دارند.

رضایی صوفی در پاسخ به این پرسش که در سفرهای رئیس جمهوری دانشگاه پیام نور گیلان چند روز مصوبه داشت، گفت: در سفر اول، توسعه مراکز پیام نور شهرهای استان به تصویب رسید و خوشبختانه این امر تحقق یافت.

وی ادامه داد: در سفر دوم، 20 میلیارد ریال اعتبار برای توسعه آزمایشگاههای استانی مرکز رشت برنامه‌ ریزی شده بود، این ساختمان هم اکنون 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تاکنون 50 درصد اعتبارات این پروژه جذب شده است.

رئیس دانشگاه پیام نور گیلان گفت: در سفر سوم، 200 میلیارد ریال برای توسعه مراکز آموزشی شهرهای استان برنامه ‌ریزی ‌شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه کتابخانه دانشگاه پیام نور شهرستان تالش مناسب نیست، یادآورشد: هم اکنون اعتبار خوبی برای توسعه کتابخانه ای و سایتهای اینترنتی این دانشگاه اختصاص یافته است.