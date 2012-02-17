محمودرضا ثانی فیلمساز ایرانی و رییس جشنواره ابنعربی درباره کم و کیف برگزاری این کارگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: شرکتکنندگان در این دوره آموزشی بیشتر از فیلمسازان جوانی هستند که براساس طرحهای خود و زیرنظر عباس کیارستمی فیلمهایی را خواهند ساخت و به اعتقاد من برگزاری این کارگاهها که آموزش نوعی از فیلم تجربی را در بردارد جشنواره را وارد مرحلهای تازه خواهد کرد.
رییس جشنواره ابن عربی(ایباف) در ادامه صحبتهای خود به ویژگی این کارگاه فیلمسازی اشاره کرد و گفت: از ویژگیهای این دوره این است که کارگاه تمام وقت برگزار میشود. سرفصل این کارگاه آموزشی فیلمسازی به سادهترین روش است در واقع هنرآموزان یاد میگیرند که چگونه از محیط و اطراف خود فیلم بسازند.
ثانی در پایان افزود: فیلمهایی که در این 10 روز ساخته میشود در پایان کارگاه مورد نقد و بررسی شرکتکنندگان قرار میگیرد و از فیلم برگزیده قدردانی خواهد شد.
جشنواره ابنعربی از سه سال پیش با مبنای "سفر و خلاقیت" به راه افتاد و تاکنون میزبان چهرههای سرشناسی چون ویتوریو استورارو ایتالیایی و مجید مجیدی بودهاست. این جشنواره هر ساله از تاریخ 15 تا 20 اسفندماه در شهر مورسیای اسپانیا با موضوع سفروخلاقیت برگزارمیشود.
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