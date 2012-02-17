انتقام مغنیه را شرافتمندانه می گیریم/ سلاح خود را زمین نمی گذاریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان شب گذشته به مناسبت چهارمین سالگرد ترور عماد مغیه از فرماندهان نظامی مقاومت لبنان در عملیات جوخه های ترور رژیم صهیونیستی تاکید کرد هرگز سلاح مقاومت را کنار نخواهیم گذاشت و انتقام خون شهید عماد مغنیه را شرافتمندانه خواهیم گرفت.



نصرالله گفت : هر گروهی که شیوه و رویکرد واضح و اصول محکمی نداشته باشد، در مسیر نابودی قرار خواهد گرفت، جهاد و مقاومت و خون شهیدان، پایه های محکم و ثابتی برای مقاومت قرار داده است.

وی خاطر نشان کرد برخی رژیمها و دولتها در جهان عرب طی 60 سال گذشته، همواره با غربی ها علیه فلسطین توطئه می کرده اند و این رژیمها کاملا وابسته و دنباله رو آمریکا و اسرائیل هستند.



دبیرکل حزب الله خاطر نشان کرد دشمن اعتراف می کند که اسرائیل دیگر دولتی که نتوان بر آن غلبه کرد، نیست.



وی از مصریها خواست هرگاه در کشورشان هرج و مرج و ناآرامی به وجود آمد، رد پای آمریکایی ها و اسرائیلی ها را در این حوادث ببینند.



سید حسن نصرالله خاطر نشان کرد : مقاومت سلاحهایی دارد که شناخته شده است، همچنین سلاحهایی در اختیار دارد که هیچ کس از آنها اطلاعی ندارد و ناشناخته است.



نصرالله همچنین هرگونه ارتباط حزب الله با انفجارهای اخیر در هند، گرجستان و تایلند را تکذیب و تاکید کرد : گرفتن انتقام خون شهید عماد مغنیه، شرافتمندانه خواهد بود .



دبیرکل حزب الله لبنان، آمریکا، رژیم صهیونیستی، غربی ها و برخی رژیمهای عربی در کنار القاعده را ائتلافی دانست که خواهان سرنگونی نظام سوریه هستند.



وی گفت : اسرائیل معتقد است، روی کار آمدن هر دولتی به جای بشار اسد، برای این رژیم بهتر است، هرگونه راه حل جایگزین در سوریه برای تل آویو نیز بهتر است، زیرا مخالفان مورد حمایت آمریکا و رژیمهای عربی قرار دارند.



دبیرکل حزب الله لبنان با بیان اینکه مقامات سوری بر اهمیت اصلاحات واقف هستند و آنها در زمینه تغییرات اساسی گام بر می دارند، هدف آمریکا و متحدان غربی و عربی، صهیونیستها و القاعده را سرنگونی نظام سوریه دانست.



نصرالله با انتقاد از مواضع خصمانه برخی رژیمهای عربی علیه سوریه به ویژه عربستان و قطر از اینکه این رژیمها دهها سال است که با اسرائیل وارد مذاکرات بیهوده شده اند، اما راه حل سیاسی در سوریه را نمی پذیرند، ابراز شگفتی کرد.



وی در این زمینه اظهار داشت : وقتی به این رژیمها می گوییم وارد مذکرات با سوریه برای حل سیاسی بحران شوید، اعلام می کنند که فرصتی برای این کار وجود ندارد، به آنها می گوییم چطور فرصت مذاکره با یک کشور عربی را ندارید، در حالی که سالهاست که با اسرائیل مذاکره می کنید.



وی تاکید کرد : بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هرگز در برابر خواسته ها و شروط آمریکا و رژیم صهیونیستی تسلیم نخواهد شد.



دبیر کل حزب الله لبنان با تاکید بر ایستادگی رئیس جمهوری سوریه در برابر فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی، روابط مقاومت لبنان و دمشق را راهبردی خواند و ابراز امیدواری کرد سوریه بتواند با وجود تبیلغات رسانه ای منفی غربی ها و عربها و همچنین دخالتهای خارجی، اصلاحات اساسی را در کشور اجرا کند.



وی همچنین خطاب به سران جریان غربگرای 14 مارس گفت شما در جایگاهی نیستید که بخواهید شروطی را بر ما تحمیل کنید.



نصرالله، این جریان وابسته به غرب و صهیونیستها را به ارسال سلاح برای گروههای مخالف و دامن زدن به ناآرامی ها متهم کرد.