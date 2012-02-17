تنها راه مقابله با تهاجم فرهنگی تقابل فکری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی، عصر پنج شنبه درهمایش "بازشناسی اندیشه های شهید هاشمی نژاد(ره)" در مشهد با اشاره به این مطلب که پرچم بیداری اسلامی و احیای ارزش های اسلامی به دست علمای بزرگ دینی برای مقابله با تهاجم های فرهنگی است، تصریح کرد: اسلام از نظر فرهنگی غنی ترین فرهنگ در ادیان و مکاتب الهی است.

ولایتی با اشاره به این مطلب که کشورهای متمدن بین النحرین مغلوب و تحت تاثیر فرهنگ اسلام شده اند، بیان داشت: دین اسلام تنها دینی است که متناسب با روز ونسبت به موضوعات مختلف پاسخ گو است و در هر مکانی که اسلام ورود پیدا کرد فرهنگ غنی اسلام بر آن مکان غلبه پیدا کرد.

وی خاطر نشان ساخت: در طول تاریخ 33ساله پیروزی انقلاب اسلامی منافع ملت ایران در سایه انقلاب و بیداری اسلامی در تاریخ ایران بوجود آمده است چرا که ایران با تکیه بر اسلام به استقلال به خود کفایی درعرصه های مختلف دست یافته است.

ولایتی با اشاره به اینکه شخصیت های چون مقام معظم رهبری، شهید هاشمی نژاد و آیت الله واعظ طبسی از جمله افراد محوری در شکل گیری انقلاب اسلامی در مشهد بوده اند، خاطر نشان ساخت: مقام معظم رهبری یکی از بانفوذ ترین شخصیت های در جهان اسلام است.

وی با بیان اینکه شهید هاشمی نژاد از شخصیت های محوری در کنار شخصیت هایی دیگری چون مقام معظم رهبری و آیت الله طبسی در تبیین نهضت امام خمینی(ره)در دوران انقلاب اسلامی در مشهد به عهده داشته اند، ادامه داد: روحانیون و طلاب نقش ارزنده ای در احیای ارزش های اسلامی داشته اند.

ولایتی افزود: نقش علما و روحانینون بزرگی چون شهید هاشمی نژاد، آخوند خراسانی، شثیخ فضل الله نوری، آیت الله کاشانی، فدائیان اسلام،آیت الله مدرس و امام خمینی(ره) نقش ارزنده ای در تئوریزه کردن مشروطه وپیروزی انقلاب اسلامی به عهده داشته اند و جان خود را بر سر احیای ارزش های اسلامی گذاشتند.

وی درادامه به سبک جدید نگارش کتاب "دکتر و پیر" شهید هاشمی نژاد به منظور تبیین، مجاهده فکری امام(ره) در رابطه با به ثمرنشاندن تفکر اسلامی اشاره کرد و افزود: کتاب " دکتر و پیر" برای مقابله با هجوم افکار لیبرالی مخرب قبل از انقلاب اسلامی مورد استفاده بوده است.