پنج میلیارد تومان برای جمع ‌آوری فاضلاب در تالش هزینه شد

میرزا حسینعلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با این میزان سرمایه گذاری اقداماتی از قبیل خرید 9 هکتار زمین برای ایجاد تصفیه‌ خانه، اجرای خط انتقال به طول چهار کیلومتر و اجرایی شبکه فرعی فاضلاب به طول هفت کیلومتر انجام شده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه شبکه فاضلاب به طول پنج کیلومتر در حال اجراست، اظهارداشت: دراین سیستمها لوله های فضلاب تا 25 سال کاربرد داشته و آبهای سطحی از طریق شبکه دیگری هدایت خواهد شد.

فرماندار تالش گفت: زباله از مشکلات اساسی شهرستان تالش است، این زباله ها در منطقه ساحلی قرق که یکی از زیباترین مناطق این شهرستان است، دفن می ‌شود.

وی با بیان اینکه زمینی به وسعت 10 هکتار برای دفن بهداشتی زباله تالش آماده شده است، افزود: ساخت کارخانه کمپوست در سال 82 در این شهرستان آغاز شده اما به دلیل عدم تامین اعتبار نیمه ‌کاره مانده است.

حسینعلی زاده یادآورشد: با جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی زباله های این منطقه به انرژی های نوین تبدیل خواهد شد.