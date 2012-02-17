به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد علی آسودی، در اختتامیه سی امین دوره مسابقات سراسری قرآن ویژه برادران و دهمین دوره ویژه خواهران شاغل در سپاه پاسداران در دانشگاه علوم اسلامی رضوی با بیان اینکه اگر خداوند انسان را یاری کند هیچ کسی نمی تواند بر آن غلبه کند و اگر خداوند انسان را رها کند غیر از او کسی نیست که انسان را نجات دهد، تصریح کرد: قرآن راهبرد اصلی رسیدن انسان به کمال معنویت است.

وی افزود: توجه به راهبرد های قرآنی برای مردم ولایت مدار، سپاه، بسیج ، نیروهای مسلح و علمای دینی یک امر لازم و ضروری است چرا که محور اصلی قدرت سپاه در برابر دشمنان حفظ معنویت است.

سردارآسودی با اشاره به اینکه توکل به خداوند متعال عامل اساسی پیروزی رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس بود ، اظهار داشت: امروز با تقویت و رشد معنویت در جامعه اسلامی می توانیم در میدان جنگ نرم دشمن را ناامید کنیم.

معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفت: عواملی مانند عبودیت، عمل صالح، روحیه شهادت طلبی و ایمان قوی پشت استکبار جهانی را می لرزاند چرا که راهکار های دینی در جنگ نرم از کاربردهای شاخص ناامیدی دشمن در این میدان است.

وی با بیان اینکه حفظ معنویت، بصیرت نافذ و ولایت مداری اساس تحکیم نظام اسلامی است، تصریح کرد: اگر در جامعه اسلامی شاخص های دینی حفظ شود دشمن با تمام توانش نمی تواند بر این نیروی الهی غلبه کند چرا که گسترش مفاهیم دینی در اجتماع جامعه را در برابر انحرافات بیمه می کند.