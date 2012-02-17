56 ورزشکار مدال آور رقابت های دهه فجر در کردستان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان شامگاه پنج شنبه در مراسم تجلیل از مدال آوران دهه فجر اظهار داشت: ورزشکاران استان در این مسابقات و دیگر مسابقه های استانی و ملی خوش درخشیدند و ثابت کردند که با حمایت و توجه مسئولان می توانند پرچم کشورمان را در مسابقات آسیایی و جهانی با افتخار به اهتزاز در آاورند.

فرهاد عبدالهی گفت: استان کردستان دارای پتانسیل های بالایی است و ورزشکاران استان باید به بهترین شکل از این نعمت خدادادی در راستای ارتقاء ورزش استان استفاده کنند و در این راستا همکاری تمامی دستگاه های دولتی برای رسیدن به موفقیت در ورزش لازم است.

وی ادامه داد: ورزشکاران در کنار فعالیت های ورزشی باید در عرصه های مختلف به ویژه روحیه جوانمردی خود را تقویت کنند و الگوی مناسبی از نظر اخلاقی برای جوانان و نوجوانان جامعه باشند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان با اشاره به ویژه برنامه دهه فجر سال جاری بیان کرد: در ایام دهه مبارک فجر در استان کردستان بیش از 166 مسابقه و همایش ورزشی برگزار شد که 55 برنامه مربوط به ورزش های همگانی و 111 برنامه نیز در حوزه ورزش قهرمانی بوده است.

عبدالهی افزود: در سال جاری با افتتاح و بهره برداری از سالن ها و زمین های ورزشی در دهه مبارک فجر بیش از سه هزار و 300 متر مربع به فضای سرانه ورزشی استان کردستان با هزینه اعتباری بالغ بر 15 میلیارد ریال افزوده شده است.

وی عنوان کرد: برای رسیدن به جایگاه قهرمانی و کسب مقام های بین المللی ورزشکاران باید اخلاق، رفتار و معنویت در ورزش را داشته باشند تا الگوی مناسبی برای دیگر اقشار جامعه باشند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان در پایان گفت: انتظار می رود که با تشویق ورزشکاران موفق زمینه برای توسعه و اعتلا ورزش استان کردستان در تمامی رشته ها فراهم شود.