علامه عسکری برای حوزویان الگو و نمونه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مرتضی مقتدایی شامگاه پنجشنبه در همایش بزرگداشت علامه عسکری که با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در سالن همایش‌‌های دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، اظهار داشت: علامه عسکری در ابعاد مختلف فکری، علمی و تقوا و دیانت و ... دارای شخصیتی جامع بود و او را به عنوان الگویی نمونه می‌توان به طلاب معرفی کرد.



وی با بیان اینکه براساس روایات مقام عالم با عمل همانند پیامبران است، اظهار داشت: علامه عسکری فردی بود که از دوران طفولیت به دنبال تعلیم و تعلم علوم اسلامی رفت و برای رضای خدا به تحصیل و تدریس پرداخت و هرقدر که می‌دانست عمل می‌کرد.



عضو جامعه مدرسین حوزه تأکید کرد: براساس روایات چنین عالمانی هم در دنیا عظیم هستند و هم در آسمانها و در نزد اهل آسمان بزرگ شمرده می شوند.



وی با بیان اینکه علامه عسکری دارای ویژگیهای برجسته زیادی بود، اظهار داشت: روشنگری و هدایت‌گری یکی از ویژگی‌های بارز وی بود و در هر کجا که احساس کرد مردم و جوانان نیازمند کمک های فکری و هدایت هستند وارد میدان شد.



آیت الله مقتدایی بیان داشت: ایشان اقدام به تاسیس دانشکده اصول دین کرد تا جوانانی را برای هدایت مردم تربیت کند و مردم را از ضلالت و گمراهی برهاند.



وی شبهه‌ افکنی را سیاست روشن استکبار جهانی در دوره کنونی دانست و تاکید کرد: دشمنان و استکبار با شبهه افکنی می خواهند ذهن مردم و به خصوص جوانان را از دین و توحید و معاد و امامت و مهدویت منحرف کنند و دین را در نزد آنان حقیر شمارند.



ایجاد دانشکده اصول دین از ابتکارات علامه است



نماینده مجلس خبرگان اضافه کرد: علامه عسکری بر خلاف این مسیر دانشکده اصول دین را برای تحکیم اعتقادات مردم و جوانان ایجاد کرد.



وی علما را مرزبانان و مرابطون دین دانست و تصریح کرد: مرزبانان دین در حکم فرماندهانی هستند که از مرزها دفاع می کنند و اینها هم از مرزهای عقیدتی و اخلاقی مردم دفاع می کنند.



آیت الله مقتدایی تاکید کرد: براساس روایات عالمانی که مرزبان اسلام باشند از مجاهدانی که با دشمنان دین و اسلام می‌جنگند هزارهزار بار برتر و افضل هستند.



وی با تاکید بر اینکه باید قدر این علما را داشته باشیم اضافه کرد: یکی از آثار قدردانی از عالمان معرفی آنان و الگوسازی برای جوانان و طلاب است.



معنویت و علم؛ دو ویژگی علامه



مدیر حوزه‌های علمیه کشور جمع کردن میان معنویت و علم را از جمله ویژگیهای او دانست و اظهار داشت: همان طور که رهبر معظم انقلاب در سفر سال گذشته به قم بر تربیت اخلاقی طلاب و توجه بیشتر به اخلاق در حوزه تأکید فرمودند یکی از راههای تقویت اخلاق در حوزه نشان دادن چنین الگوهایی است.



وی در خاتمه تاکید کرد: علامه عسکری در زهد و تقوا و معنویت الگوی تمام عیار برای طلاب است.