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۲۸ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۵۳

هفت طرح گازرسانی روستایی در گنبدکاووس اجرایی شد

هفت طرح گازرسانی روستایی در گنبدکاووس اجرایی شد

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: عملیات اجرایی هفت پروژه گازرسانی به روستاهای گنبدکاووس آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این طرح ها با اعتبار 120 میلیارد ریال عصر پنجشنبه در گنبد کاووس افتتاح شدند.

سیلوی 30 هزارتنی شرکت توسعه غله گلستان با یک میلیارد و 700 میلیون تومان سرمایه اولیه و یک میلیارد تومان تسهیلات و اشتغالزایی برای 10 نفر، شرکت سالم لبن گلستان با سرمایه گذاری اولیه 2.5 میلیارد تومان و تسهیلات 500 میلیون تومان و اشتغالزایی برای 15 نفر از دیگر طرح ها بوده است.

شرکت زرین دانه گلستان ( تولیدکننده خوراک دام و طیور ) با سرمایه گذاری اولیه 1.7 میلیارد تومان و تسهیلات 855 میلیون تومان و اشتغالزایی برای 23 نفر و سالن اجتماعات آموزش و پرورش با پنج میلیارد و 900 میلیون ریال اعتبار پروژه هایی است که با حضور استاندار افتتاح شد.

پروژه های افتتاح شده عمرانی، تولیدی و اشتغالزایی این شهرستان 130 مورد و پروژه های کلنگ زنی شده 41 پروژه بوده است.

کد مطلب 1536066

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