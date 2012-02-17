گیل نیرنگ به مرحله نیمه نهایی راه یافت/ قربانی در دیدار رده بندی

به گزارش خبرنگار مهر، در روز دوم و پایانی این مسابقات که از ظهر امروز جمعه به وقت محلی در شهر گومی کره جنوبی آغاز شده است، در وزن 96 کیلوگرم داود گیل نیرنگ پس از استراحت در دور نخست در دور دوم "روسلان کامیلوف" از ازبکستان را با نتیجه 2 بر صفر و 4 بر یک مغلوب کرد و راهی دور سوم شد. وی در مرحله نیمه نهایی به مصاف "حبیب اله عبدل اف" از تاجیکستان می رود.

بر این اساس در وزن 120 کیلوگرم محمد قربانی پس از استراحت در دور اول در دور دوم "سوسلان فارنیف" از ازبکستان را در دو تایم با نتیجه مشابه یک بر صفر به پیروزی رسید، اما در مرحله نیمه نهایی مقابل "عبدومالیک سارت بایف" از قزاقستان با توجه به مصدومیت از ناحیه زانو در سه تایم با نتیجه 4 بر یک شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد.

روز پنجشنبه در روز نخست این رقابتها حبیب اله اخلاقی و هادی علیزاده پورنیا در وزنهای 84 و 74 کیلوگرم صاحب مدال طلا شدند، افشین بیابانگرد در وزن 66 کیلوگرم دوم شد و حمید زارع و محسن حاجی پور در وزن های 60 و 55 کیلوگرم به ترتیب هفتم و هشتم شدند.