به گزارش خبرگزاری مهر، استان ایلام از بیمارستان سیار خودرویی برخوردار میشود.
رئیس جمعیت هلالاحمر استان ایلام گفت: این خودرو دارای اتاق عمل و سایر امکانات بیمارستانی است. به گفته صادق طیبی اعتبار خرید و تجهیز این بیمارستان سیار خودرویی چهار میلیارد ریال برآورد شده است که به زودی تامین میشود.
وی همچنین اعلام کرد: امسال 13 دستگاه خودرو امدادی با 10 میلیارد ریال اعتبار در استان ایلام خریداری و فعال شده است.
طیبی با اشاره به پیوستن این تعداد خودرو امدادی به ناوگان امدادی جمعیت هلالاحمر استان ایلام، یادآور شد: تا پایان امسال نیز یک دستگاه اتوبوس امدادی به ناوگان جمعیت هلالاحمر استان افزوده میشود.
وی گفت: اعتبارات عمرانی امسال جمعیت هلالاحمر استان ایلام 19 میلیارد ریال است که صرف اجرای طرحهای عمرانی میشود.
آبیاری قطره ای در ایلام افزایش می یابد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: با اجرای طرحهای مختلف در زمینه آبیاری قطره ای کشاورزی استان ایلام رونق بیشتری می گیرد.
خسرو شهبازی اظهار داشت: در سال جاری 50 طرح آبیاری قطرهای در شهرستان دره شهر به بهره برداری رسیده است.
وی هزینه اجرای این طرحها را 12 میلیارد و 700 میلیون ریال اعلام کرد و گفت: با بهرهبرداری از این طرحها زمینه اشتغال 75 جوان جویای کار در شهرستان درهشهر فراهم شده است.
حذف دو کیلومتر از نقاط حادثهخیز درهشهر
دو کیلومتر از نقاط حادثهخیز دره شهر حذف شد طبق گفته مدیرکل راه و ترابری استان ایلام با تلاشهای این اداره کل تاکنون دو کیلومتر از نقاط حادثهخیز محور ارتباطی ایلام ـ دره شهر حذف شده است.
رضا سلیمانی افزود: برای حذف این نقاط 20 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است. به گفته وی، پنج میلیارد ریال اعتبار نیز صرف روکش آسفالت محور ایلام ـ حمیل در شهرستان شیروان چرداول شده است.
سلیمانی افزود: در مجموع 4.5 کیلومتر از جاده ایلام ـ حمیل روکش آسفالت شده است.
500 واحد آموزشی تا پایان امسال در ایلام هوشمند میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام گفت: هوشمندسازی 500 مدرسه در ایلام در راستای تحول بنیادین در آموزش و پرورش محقق میشود.
کلانتر بارانی افزود: در استان ایلام همانند سراسر کشور ستادهایی برای اجرای این طرح مهم تشکیل شده است.
وی تصریح کرد: طرح هوشمندسازی مدارس در شورای اداری استان ایلام طرح، پیگیری و اعتبار آن پیشبینی شود.
اجرای طرح هادی در روستاهای استان ایلام
87 میلیارد ریال در اجرای طرح هادی در استان ایلام هزینه شد. مدیرکل بنیاد مسکن استان ایلام با اشاره به اجرای طرح هادی در 100 روستای استان، افزود: این تعداد طرح در روستاهای بالای 50 خانوار در حال اجرا است.
فریادرس شهبازی پیشرفت فیزیکی این طرحها را 50 درصد اعلام کرد و گفت: 87 میلیارد ریال اعتبار این طرحها از محل اعتبارات عمرانی استانی و دو درصد مناطق نفتخیز اختصاص یافته است.
به گفته وی نقشهبرداری و طراحی طرح هادی در 57 روستای دیگر در دستور کار بنیاد مسکن استان ایلام قرار دارد.
ارائه تسهیلات ویژه به گردشگران نوروزی ایلام
اماکن گردشگری ایلام با تخفیف 20 درصدی در اخیتار گردشگران نوروزی قرار میگیرد.
مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام، گفت: ارائه تسهیلات ویژه به گردشگران و مسافران نوروزی در دستور کار این اداره کل قرار دارد.
علی قاسمپور با اشاره به آمادگی مراکز اقامتی استان برای ارائه تسهیلات به گردشگران و مسافران ، افزود: تشکیل ستادهای فرعی در تمام شهرستانها، هماهنگی با دستگاههای دولتی و بخش خصوصی عضو ستاد، تهیه اقلام تبلیغاتی مورد نیاز ستاد شامل نقشه راهنمای گردشگری، انواع پوستر و کارت پستال، پلاکاردهای راهنمایی و تبلیغاتی، برپایی نمایشگاههای گردشگری و میراث فرهنگی در سطح استان از جمله برنامههای ویژه نوروز است.
ساخت 26 هزار واحد مسکن مهر در استان ایلام
مدیر کل مسکن استان ایلام گفت: 26 هزار واحد مسکن مهر در استان ایلام در حال ساخت است که بیشتر آن به بهره برداری رسیده است.
فرشاد دوستی بیان داشت: با اجرای طرح مسکن مهر تحولی بزرگ در زمینه مسکن و اشتغال در استان ایلام ایجاد شده است.
وی عنوان کرد: در حال حاضر پیشرفت مسکن مهر در شهرستانهای استان ایلام روند مطلوبی دارد.
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