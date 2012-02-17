به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استیل آذین روز چهارشنبه و در چارچوب مسابقات هفته نوزدهم لیگ دسته اول به مصاف فولاد یزد رفت که این بازی در نهایت با تساوی بدون گل تمام شد. هومن افاضلی سرمربی تیم فوتبال استیل آذین پس از این نتیجه از سمت خود استعفا کرد که حسین هدایتی مالک باشگاه هم با این استعفا موافقت کرد.

پس از کناره گیری افاضلی، مسئولان باشگاه استیل آذین فراز کمالوند سرمربی سابق تیم فوتبال پاس همدان را به عنوان مسئول امور فنی انتخاب کردند. کمالوند چند مربی را برای باشگاه استیل آذین در نظر دارد که قرار است کادر فنی این تیم به صورت گروهی زیر نظر وی کادر کند.

تیم فوتبال استیل آذین در پایان هفته هفدهم لیگ دسته اول، با 17 امتیاز در رده یازدهم جدول گروه الف قرار دارد. فیفا در هفته های ابتدایی لیگ دسته اول از تیم استیل آذین به خاطر مطالبات مالی مربیان سابق 12 امتیاز کسر کرده بود.