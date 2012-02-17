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۲۸ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۴۲

آرای ویتگنشتاین چشم اندازهای فلسفی آینده را تغییر داد

آرای ویتگنشتاین چشم اندازهای فلسفی آینده را تغییر داد

آرای لودویک ویتگنشتاین در قالب کتابی توسط ویلیام چایلد بررسی و در آن تأکید شد آرای ویتگنشتاین چشم اندازهای فلسفی آینده را دچار تغییر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر طیف وسیعی از موضوعات مطرح در فلسفه ویتگنشتاین را مورد بررسی قرار می‌دهد.

نویسنده معتقد است لودویک ویتگنشتاین از مهمترین و تأثیرگذارترین فیلسوفان قرن بیستم بوده است، بر این موضوع بسیاری از فیلسوفان نیز صحه می‌گذارند.

کارها و آثار ویتگنشتاین در حوزه‌هایی چون فلسفه زبان، فلسفه ذهن، معناشناسی، منطق و روانشناسی منشأ اثرات زیادی بوده است.
 
این تأثیر به این حوزه ها محدود نیست و حوزه‌هایی چون منطق، ریاضیات و معرفت شناسی نیز متأثر از آرای این فیلسوف هستند. آرای ویتگنشتاین چشم اندازهای فلسفی آینده را دچار تغییر کرد.
 
هنوز و بعد از گذشت زمان زیادی از نوشتن "تراکتاتوس" و "پژوهشهای فلسفی"، این دو اثر برجسته فلسفی در دانشکده‌های فلسفه در سراسر دنیا تدریس می‌شوند.
 
چایلد می‌گوید که ویتگنشتاین در کتاب اول خود با نام تراکتاتوس به بیان و طرح دیدگاههای خود درباره زبان و اندیشه پرداخته است.
 
در واقع کتاب پژوهشهای فلسفی بعد از تراکتاتوس به نگارش درآمده و فلسفه ذهن و روانشناسی در آن مورد بررسی قرار گرفته است.
 
این کتاب با عنوان "ویتگنشتاین" نوشته ویلیام چایلد از سوی انتشارات تیلور و فرانسیس به نگارش درآمده است.
کد مطلب 1536072

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