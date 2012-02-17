تمرینات تیم فولاد خوزستان پنج روز تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات فولاد پس از دیدار با فجر سپاسی در شیراز به مدت پنج روز تعطیل اعلام شد تا بازیکنان بتوانند در این به استراحت و تجدید قوا بپردازند.

بر اساس برنامه ریزی مجید جلالی سرمربی فولاد خوزستان ، تمرینات در روزهای پنجشنبه بیست و هفتم بهمن تا دوشنبه یکم اسفند تعطیل است و دور جدید تمرینات، از عصر سه شنبه دوم اسفندماه آغاز می شود.



دیدار فولاد خوزستان در برابر داماش گیلان در چارچوب هفته بیست و هفتم لیگ برتر، عصر روز جمعه نوزدهم اسفند در ورزشگاه تختی اهواز برگزار خواهد شد و کادر فنی فولاد با توجه به طولانی بودن زمان تعطیلات، تصمیم به دادن این استراحت پنج روزه به بازیکنان و مربیان این تیم داد.



برگزاری اردوی تیم ملی فوتبال ایران و برگزاری چند دیدار ملی علت تعطیلی رقابت های لیگ برتر در این مقطع است.