عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

اروپا

- پارلمان اروپا خواستار حمایت همه جانبه از مخالفان سوری به ویژه در زمینه تسلیحاتی شد.



- محافل کارگری در پرتغال خواستار اعتصاب عمومی در اعتراض به سیاست ریاضت اقتصادی دولت این کشور شد.



- 150 پرواز فرودگاه فرانکفورت آلمان به سبب اعتصاب کارکنان این فرودگاه لغو شد.



آفریقا



- دادگاه جنایی قاهره، ادامه جلسات محاکمه مبارک و همدستانش را به هفته آینده موکول کرد.



- مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای ملی انتقالی لیبی، طرفهایی را که به گفته وی ثبات لیبی را تهدید می کنند، به مقابله به مثل تهدید کرد.



- دولت سودان اعلام کرد ترسیم مرزها با سودان جنوبی را طی سه ماه انجام خواهد داد.



سازمان ملل متحد



- مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پیش نویس قطعنامه ضد سوری را تصویب کرد.



خاورمیانه



- مفتی قدس تاکید کرد اسرائیل، با گسترش شهرک سازی برای تغییر نشانه ها و آثار شهر تلاش می کند.



- مقامات سوریه تصویب قطعنامه ضد سوری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را بی ارزش و هدف از آن را افزایش فشار بر دمشق در میان افکارعمومی دانستند.



- اسماعیل هنیه نخست وزیر منتخب فلسطین از قریب الوقوع بودن آغاز بازسازی نوار غزه خبر داد.



آمریکا



- مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا با قطع کمکهای این کشور به مصر مخالفت کرد.



- کاخ سفید مشارکت خود در مذاکرات آشتی با طالبان را تایید کرد.



آسیا



- سنگاپور شایعه تلاش برای ترور ایهود باراک وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در جریان سفر وی به سنگاپور را تکذیب کرد.



