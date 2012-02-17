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۲۸ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۳۲

عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: خلاصه مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاری های مختلف به شرح زیر است

اروپا

-  پارلمان اروپا خواستار حمایت همه جانبه از مخالفان سوری به ویژه در زمینه تسلیحاتی شد.

- محافل کارگری در پرتغال خواستار اعتصاب عمومی در اعتراض به سیاست ریاضت اقتصادی دولت این کشور شد.

- 150 پرواز فرودگاه فرانکفورت آلمان به سبب اعتصاب کارکنان این فرودگاه لغو شد.

آفریقا

- دادگاه جنایی قاهره، ادامه جلسات محاکمه مبارک و همدستانش را به هفته آینده موکول کرد.

- مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای ملی انتقالی لیبی، طرفهایی را که به گفته وی ثبات لیبی را تهدید می کنند، به مقابله به مثل تهدید کرد.

- دولت سودان اعلام کرد ترسیم مرزها با سودان جنوبی را طی سه ماه انجام خواهد داد.

سازمان ملل متحد

- مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پیش نویس قطعنامه ضد سوری را تصویب کرد.

خاورمیانه

- مفتی قدس تاکید کرد اسرائیل، با گسترش شهرک سازی برای تغییر نشانه ها و آثار شهر تلاش می کند.

- مقامات سوریه تصویب قطعنامه ضد سوری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را بی ارزش و هدف از آن را افزایش فشار بر دمشق در میان افکارعمومی دانستند.

- اسماعیل هنیه نخست وزیر منتخب فلسطین از قریب الوقوع بودن آغاز بازسازی نوار غزه خبر داد.

آمریکا

- مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا با قطع کمکهای این کشور به مصر مخالفت کرد.

- کاخ سفید مشارکت خود در مذاکرات آشتی با طالبان را تایید کرد.

آسیا

- سنگاپور شایعه تلاش برای ترور ایهود باراک وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در جریان سفر وی به سنگاپور را تکذیب کرد.

 

کد مطلب 1536076

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