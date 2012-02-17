ارشاد از تجوید یک نسخه فرهنگی برای همه استانها پرهیز کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید نعمت الله موسوی جزایری شامگاه پنج شنبه در دیدار بهمن دری معاون امورفرهنگی وزیر ارشاد با اشاره به اینکه در هر کار ابتدا باید آسیب شناسی کرد و بعد درمان، گفت: قطعا می دانید که فضای فرهنگی هر استان با استان دیگر متفاوت است و باید با توجه به شناسایی آسیبها آن منطقه درمان کنید و از تجویز یک نسخه یکسان برای همه استانها پرهیز کنید.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: برای مقابله با توطئه دشمن در خصوص جنگ نرم باید ابزار فرهنگی را در کشور تقویت کرد و در برابر تهاجمات فرهنگی باید جامعه را با حقایق دینی و تاریخی کشور آشنا کرد و این محقق نمی شود مگر با آماده سازی بستر و شرایط لازم برای توسعه فرهنگ دینی میان جوانان.

بهمن دری معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد نیز در این دیدار ضمن تاکید بر نگاه عادلانه معاونت متبوعش در توزیع امکانات فرهنگی و توجه بیشتر به استانها گفت: هدف از برگزاری همایش معاونین ادارات کل استانها داشتن نگاه منسجم در برنامه ریزی های سال و هوشیاری در برابر توطئه های دشمنان است و در حقیقت معاونین ادارات کل ارشاد استانها افسران فرهنگی در مقابله با جنگ نرم هستند.



وی افزود: بهره گیری از ظرفیتهای فرهنگی کشور و بالفعل کردن آنها یکی از راه های مقابله با هجمه های نهان و آشکار دشمنان است.



در این نشست داریوش رضوانی مشاور معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسئول برگزاری این همایش نیز با اشاره به برنامه های همایش دو روزه معاونین ادارات کل ارشاد استانها در خوزستان گفت: معاونت امورفرهنگی در قالب تفاهم نامه های استانی در نظر دارد با حمایت از فعالیتهای دینی و ارتقای سطح فرهنگی و کتابخوانی استانها نسبت به این باور که ایران فقط تهران نیست جامعه عمل بپوشاند.



دومین همایش معاونین ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان های سراسر کشور به مدت دو روز (26 و 27 بهمن ماه در شهر اهواز) برگزار شد.