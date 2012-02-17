به گزارش خبرنگار مهر، مشکلات مالی تیم‌های لیگ برتری کار را به جایی رسانده که هر روز بر تعداد تیم هایی که خواهان فروش امتیاز خود هستند افزوده می شود. پس از آنکه تیم فوتبال داماش گیلان به دلیل بحران های مالی با حسین هدایتی وارد مذاکره شد، هفته گذشته مسئولان دو باشگاه شاهین بوشهر و صبای قم نیز با هدایتی مذاکرات جدی را انجام داده اند تا شاید بتوانند امتیاز تیم فوتبال خود را به وی واگذار کنند.

در حالی که امیر عابدینی در مصاحبه با خبرگزاری مهر از انتقال تیم فوتبال داماش به هدایتی در روز شنبه خبر داده بود، اما با وجود نهایی شدن مذاکرات، حسین هدایتی هنوز اظهار نظر رسمی در مورد این انتقال انجام نداده و بیشتر اخبار انتقال داماش از سوی امیر عابدینی اعلام می شد.

با جدی شدن مذاکره مسئولان شاهین بوشهر و صبای قم با حسین هدایتی، وی بر سر سه راهی داماش، صبا و شاهین گیر کرده است. با این حال هدایتی قصد دارد هفته پیش رو شرایط این سه باشگاه را به طور کامل بررسی کند و پس از آن تصمیم نهایی برای خرید یکی از باشگاه ها را اتخاذ کند.

حسین هدایتی که سابقه ریاست هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس را نیز دارد، در حال حاضر مالک تیم دسته اولی استیل آذین است و قصد دارد فصل دوازدهم یک تیم در لیگ برتر داشته باشد.