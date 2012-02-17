آشنایی بیشتر مردم با سیر امامان معصوم (ع) ضرورتی اجتناب ناپذیر است

حجت الاسلام ولی عادلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سازمان اوقاف و امورخیریه در خدمت دو یادگارپیامبر اسلام یعنی قرآن و عترت است، افزود: این سازمان کنگره های با عنوان امامان معصوم (ع) در سطح کشور برگزار می کند، هر استان موظف به برگزاری یک کنگره است، استان گیلان چند امام را به سازمان پیشنهاد داد و کنگره امام علی (ع) مصوب شد.

وی اظهارداشت: برگزارکننده این کنگره گیلان است اما فراخوان و تبلیغات فرهنگی این کنگره در سطح کشور بازتاب دارد.

مدیرکل اوقاف گیلان با بیان اینکه استقبال خوبی از برگزاری کنگره امام علی (ع) در استان شده است، گفت: هدف از برگزاری این کنگره آشنایی تمامی اقشار مختلف جامعه با سیره و روش امامان معصوم (ع) است.

وی همچنین از تشکیل هیئت علمی این کنگره خبرداد و افزود: این هیئت علمی بیش از 200 موضوع را مشخص و برای فراخوان مقاله تعیین کردند.

عادلی اظهارداشت: از مجموع 200 موضوع بر اساس نیازهای روز محورهای اصلی کنگره در ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، ادبی و حقوقی گلچین و به تصویب رسید.

وی گفت: این کنگره در سه سطح دانش آموزی، دانشجویی و بزرگسالان 17 اسفند ماه سال جاری در گیلان برگزار می شود.

مدیرکل اوقاف گیلان به جوایز و هدایایی این کنگره اشاره کرد و یادآورشد: کمک هزینه به مکه، کمک هزینه به عتبات عالیات و مشهد، کمک هزینه تهیه جهیزیه عروس، کمک هزینه مسکن و کمک هزینه ثبت نام ترم دانشگاه از این موارد است.