همایش شعر "جلوه های آفرینش" رامهرمز به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین همایش کشوری شعر "جلوه های آفرینش" با حضور شاعرانی از استانهای خراسان رضوی، اصفهان، آذربایجان غربی و خوزستان، شامگاه پنج شنبه در رامهرمز برگزار شد.

پس از داوری یک هزار و 48 اثر از 146 شاعر از استانهای مختلف کشور و استان خوزستان این همایش امروز پنجشنبه 27 بهمن ماه برگزار شد.

در این همایش 25 نفر به عنوان برتر و برگزیده انتخاب شدند که از آنها به همراه لوح تقدیر و جوایز نقدی تقدیر به عمل آمد.



این همایش به همت اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی خوزستان، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامهرمز، انجمن شعر و داستان و همکاری کانون فرهنگی ادبی اندیشه برگزار شد.



داوران چهارمین همایش شعر "جلوه های آفرینش" شهرستان رامهرمز، شریفی، ناصر ندیمی، حمدالله احمدی و ناصر حاتمی بودند.